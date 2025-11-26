“尹지시로 의총장소 변경, 사실로 드러나면 내란 공범”

정청래 더불어민주당 대표가 26일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언하고 있다. 이상섭 기자
[헤럴드경제=양근혁 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 26일 “내일 국회 본회의에서 추경호 국민의힘 전 원내대표에 대한 체포동의안 표결이 이루어진다”며 “국민의힘은 일말의 반성과 사과도 없이 표결을 거부하겠다고 하는 모양”이라며 강하게 비판했다.

정 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “추 전 원내대표는 윤석열의 12·3 불법 계엄 당시 의원총회 장소를 수차례 변경하면서 국회의 계엄 해제 표결을 의도적으로 방해했다는 의혹을 받고 있다”고 말했다.

정 대표는 또 “추 원내대표는 특검의 수사를 받고 있다”며 “계엄군이 국회에 들이닥쳐 당직자, 보좌관, 시민들과 대치하고, 계엄군이 국민의힘 정책위의장실 창문을 깨고 진입하는 긴박한 상황 속에서 의원총회 장소를 국회 밖으로 공지한다는 것은 상식적으로 납득할 수 없는 처사”라고 목소리를 높였다.

그는 “일반 시민들도 국회를 지키기 위해 국회로 모였는데 국회의원을 국회 밖으로 나가도록 유도했다는 의혹, 이것은 다분히 의도적이고 적극성이 있는 계엄 해제 방해로밖에 볼 수 없는 충분한 의심 사항”이라고 강조했다.

정 대표는 “만약 최 전 원내대표가 내란수괴 피고인 윤석열의 지시, 혹은 요청을 받아 의도적으로 의원총회 장소를 변경한 것이 사실로 확인된다면 추 전 원내대표는 내란 중요임무에 종사한 내란 공범이고, 그런 지시에 따른 국민의힘 의원들도 모두 내란 공범에 해당될 것”이라고 말했다.

정 대표는 “국민의힘은 내란 정당으로 위헌 정당 해산 심판 대상을 피할 길이 없어 보인다”며 “내란예비음모만으로 해산당한 통진당 사례 비추면 국민의힘은 열 번이고 백 번이고 정당 해산감”이라고 거듭 꼬집었다.

그러면서 “참 염치도 없고 뻔뻔한 정당”이라며 “반성과 사죄가 없는 자에게는 남은 것은 법적 처벌과 책임뿐”이라고 했다.


