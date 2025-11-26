[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 오는 29일 오전 11시 스포원파크 금정실내체육관에서 2025 세븐브릿지 투어 연계 ‘부산 어린이 자전거 페스티벌’을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 부산을 대표하는 새로운 글로벌 스포츠관광 콘텐츠로 자리잡은 세븐브릿지 투어의 성과를 시민과 미래세대로 확장하고, 가족이 함께 참여하는 생활체육 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

페스티벌은 어린이 자전거 대회와 글로벌 케이(K)- 콘텐츠인 캐치! 티니핑이 함께하는 복합형 가족 놀이 축제로 구성된다. 자전거대회를 제외한 모든 프로그램은 당일 현장 접수로 참여할 수 있으며, 선착순 운영을 통해 더욱 많은 아이들이 쉽고 즐겁게 즐기도록 구성했다.

어린이 자전거 대회는 부산에 거주하는 5~7세 미취학 아동 180명이 참여하며, 연령 성별을 구분한 예선과 결선을 통해 실내 트랙에서 진행된다. 지난 19일부터 접수가 시작된 후 조기 마감될 정도로 관심이 높았다.

한편 시는 지난 9월 21일 진행된 ‘세븐브릿지 투어’에 3000여 명이 참가해 관광객 유입을 물론 소비 매출과 체류기간 모두 확대하는 성과를 거둔바 있다. 이러한 성공적인 흐름을 이어가기 위해 내년 세븐브릿지 투어에서는 가족 참여형 프로그램도 본격적으로 도입, 시민과 가족이 함께 경험하는 글로벌 해양도시 스포츠관광으로 발전시켜 나갈 계획이다.