흥행 수익 173.7억엔…1231만 관객 동원 전체 역대 日 박스오피스 순위 11위 랭크

[헤럴드경제=손미정 기자] 재일교포 이상일 감독의 영화 ‘국보’가 일본에서 실사 영화 역대 흥행 1위에 올랐다. 지난 2003년 ‘춤추는 대수사선 2: 레인보우 브릿지를 봉쇄하라’가 쓴 ‘철옹성’ 같던 흥행 기록을 22년 만에 갈아치웠다.

26일 영화계에 따르면 영화 ‘국보’는 지난 24일까지 개봉 172일 동안 흥행 수익 173억7739만4500엔(한화 약 1634억원), 동원 관객 수 1231만명 관객을 기록했다. 이로써 ‘국보’는 기존 일본 실사 영화 역대 흥행 1위 자리를 지켜 온 ‘춤추는 대수사선 2: 레인보우 브릿지를 봉쇄하라’의 흥행 수익 173억5000만엔을 뛰어넘었다.

더불어 ‘국보’는 애니메이션을 모두 포함한 일본 역대 박스오피스 순위 11위에 이름을 올렸다. 역대 일본 개봉작 흥행 순위 1위부터 11위까지에는 ‘타이타닉’(1997)과 ‘해리포터와 마법사의 돌’(2001), ‘국보’(2025)를 제외하고 모두 애니메이션이 올라있다.

오는 제98회 미국아카데미상 국제장편영화상 일본 대표로 결정된 ‘국보’는 지난 5월 칸영화제, 6월 상하이국제영화제, 9월 제50회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션(Special Presentation) 부문과 제30회 부산국제영화제에 초청된 바 있다. 최근 10월에는 태국 방콕국제영화제에서 폐막작으로 상영되며 아카데미 레이스를 본격화 중이다.

일본 전통 예술인 가부키를 소재로 한 영화 ‘국보’는 예술가에게 주는 최고의 칭호 ‘인간 국보(人間国宝)’에 오르기 위해 라이벌인 서로를 뛰어넘어야만 했던 두 남자의 일생을 그린다. ‘악인’(2010), ‘분노’(2016)에 이은 일본의 대표 현대문학 작가 요시다 슈이치와 이상일 감독의 세 번째 협업이다.