[헤럴드경제=양대근 기자] 이스타항공(대표이사 조중석)이 26일 오전 10시부터 동남아시아 노선을 대상으로 특가 프로모션을 실시한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 이스타항공 홈페이지와 모바일 앱(웹)을 통해 진행되며, 대상 노선은 태국과 베트남 등 동남아 7개 노선이다.

공항이용세와 유류할증료를 포함한 편도 총액 기준 최저가는 △인천-방콕 13만500원 △인천-치앙마이 15만5500원 △인천-다낭 9만7800원 △인천-나트랑 11만8200원 △인천-푸꾸옥 12만3200원 △부산-푸꾸옥 14만8200원 △부산-치앙마이 14만8200원이며, 15kg 위탁 수하물도 무료로 제공된다.

탑승 기간은 12월 1일부터 내년 3월 28일까지다.

이스타항공 관계자는 “추운 겨울철에 따뜻한 동남아로 여행을 준비하고 계시는 분들을 위해 특가 프로모션을 준비했다”며 “출발 14일 전까지 날짜 및 시간 변경 수수료가 면제되니 부담 없이 항공권을 구매하시길 바란다”고 말했다.