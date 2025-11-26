한국관광공사 시상 및 컨퍼런스 개최 한국국방MICE硏 1만1천명 행사 성공

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사(사장직무대행 서영충)는 25~26일 이틀간의 일정으로 충북 청주오스코(OSCO)에서 ‘2025 대한민국 MICE 대상 및 컨퍼런스’를 개최하고 있다.

‘새로운 시대, MICE 산업의 변화’를 주제로 열린 이번 행사는 올 한 해 MICE 산업 발전에 이바지한 관계자들을 격려하고, 급변하는 환경 속에서 MICE 산업의 미래 비전을 모색하기 위해 마련됐다.

행사 첫날인 25일에는 한국 MICE 산업 발전에 기여한 개인과 단체를 선정해 시상하는 ‘제23회 대한민국 MICE 대상’ 시상식이 열렸다.

문화체육관광부 장관상은 ▷25개국, 1만1000여 명이 참가한 ‘2025 대한민국 국방산업발전대전 국제컨퍼런스’를 주관한 사단법인 한국국방MICE연구원(국제회의 부문) ▷3000여명 규모의 대형 금융 기업회의를 기획·운영한 멥스인터내셔널코리아(기업회의·인센티브 부문) ▷2025 APEC 정상회의 개최를 통해 도시 브랜드 인지도를 높인 경주시(국제회의지구 부문) 등이 수상했다.

한국관광공사 사장상은 ▷지역산업 연계형 MICE를 육성한 경기관광공사(우수 지역 CVB 부문) ▷ESG 기반 지속 가능한 MICE 운영체계를 구축한 ㈜코엑스(우수 지역 MICE 얼라이언스 회원사 부문) 등 2개 기관과 개인 2명이 이름을 올렸으며, 한국PCO협회장상은 ▷피앤엠(우수 PCO 부문)이 받았다.

이어진 컨퍼런스에서는 송길영 작가가 ‘인공지능(AI) 시대, MICE 산업의 변화’를 주제로 기조 강연에 나섰다. 핵개인사회와 AI 기술의 발전이 가져올 MICE산업의 지형 변화를 통찰력 있게 제시해 청중들의 호응을 얻었다. 또한, ‘2025 APEC 정상회의 개최 성과와 향후 과제’를 주제로 한 패널토론, ‘코리아 유니크 베뉴 활용 성공사례’ 등을 공유했다.

26일에는 ‘한국 MICE 산업 발전협의회(KMA)’와 연계, 지역 국제회의 전담조직(CVB) 등 56개 기관 120여 명이 참가하여 ‘지역 CVB 성과공유회’를 연다. 더불어 코리아 유니크 베뉴 협의회, 기업회의·인센티브 설명회 등 분야별 심층 회의가 진행된다. 이후 참가자들은 충북의 대표적인 코리아 유니크 베뉴인 ‘청남대’를 방문해 지역의 특색 있는 MICE 시설을 직접 둘러볼 예정이다.

이인숙 한국관광공사 MICE실장은 “이번 행사는 AI 기술 도입 등 대전환기를 맞이한 MICE산업의 미래를 함께 고민하고, 한 해 동안의 노고를 격려하는 뜻깊은 자리”라며, “앞으로도 지역 MICE 생태계를 견고히 하고, 한국이 글로벌 MICE시장을 선도해 나갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”라고 밝혔다.