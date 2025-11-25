복지부·한전MCS, 업무협약 체결…“복지 안전매트 강화”

[헤럴드경제=이태형 기자]보건복지부와 한전MCS는 25일 서울 한전MCS 마포용산지점에서 복지 위기가구 발굴과 지원에 협력하기 위한 업무협약을 체결했다.

한전MCS는 전기 검침과 체납 관리, 고지서 송달 등의 업무를 하는 기관으로, 전국 15개 지사와 196개 지점에서 3400여명의 검침원이 정기적으로 가정을 방문한다.

검침원들은 이 과정에서 사회적 고립이나 생계 어려움 등으로 도움이 필요한 가구를 발견하면 지방자치단체에 알리는 역할도 수행해 왔다.

이번 협약을 계기로 양 기관은 검침원이 현장에서 위기 상황을 정확하게 인지할 수 있게 교육을 강화하고, 지자체의 상담과 서비스 연계가 원활해지도록 지원 체계도 보완할 계획이다.

검침원이 위기 징후를 발견하면 ‘복지위기 알림 앱’을 통해 즉시 도움을 요청하고, 신고 정보가 읍면동 행정복지센터로 전달돼 현장 확인과 서비스 지원으로 이어지게 된다.

복지부는 “이번 협약이 검침원과 공공 복지체계를 연결해 ‘지역기반 복지 안전매트’를 강화하는 데 중요한 의미를 지닌다”며, “우수사례를 발굴하고 공유해 전국으로 확산할 예정”이라고 밝혔다.