시상식 26일 부산상공회의소 2층 상의홀 개최

부산상공회의소는 25일 제43회 부산산업대상 수상자로 경영부문에 SB선보 최금식 회장, 기술부문에 덕재건설 김운석 회장, 사회공헌부문에 오션엔텍 송해화 대표를 각각 선정했다고 밝혔다.

부산산업대상은 지역 상공업 발전에 기여한 기업인에게 수여하는 상으로, 1983년 제정된 이래 지역 산업 발전의 공로를 기리는 대표적 상으로 자리매김해 왔다. 부산산업대상 시상식은 26일 오전 11시 30분 부산상공회의소 2층 상의홀에서 개최된다.

최금식 회장은 1986년 창업 이후 조선·해양 기자재 산업에 세계 최초로 모듈 유닛 개념을 도입해 조선소 생산기간 단축과 글로벌 표준화를 이끌었다. 또 친환경 선박 연료공급 시스템 상용화, 제주 풍력연계 수전해 실증사업 추진 등을 통해 조선·에너지 산업의 경쟁력 강화에 크게 기여한 점을 높이 평가받았다.

김운석 회장은 현장 중심의 특허 기술 개발과 특수공법 적용으로 초고층 건물 시공 역량을 확보하고 건축정보모델(BIM) 기반 설계·시공 관리와 사물인터넷(IoT)을 접목한 스마트 안전·품질관리 체계 구축으로 최근 10년간 산업재해율 ‘0’을 달성하는 등 기술혁신 성과가 인정됐다.

송해화 대표는 복지기관 지원, 장학사업, 지역 청년 고용 창출 등 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 펼쳐 지역사회 발전에 기여한 공을 인정받아 사회공헌부문 수상자로 선정됐다.

양재생 부산상의 회장은 “보호무역주의 강화와 글로벌 공급망 재편 등 어려운 대내외 환경 속에서도 지역 상공업 발전을 위해 헌신해 주신 수상자 여러분께 깊이 감사드린다”고 말했다.