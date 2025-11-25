기념식, 동아리 한마당, 축하공연, 특별전시까지...다채로운 행사 마련 주민 참여로 기획·운영하는 대표 프로그램 ‘동아리 한마당’ 특별 전시 ‘함께한 10년, 계속 이어갈 이야기’ 12월 말까지 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 구산동도서관마을에서 오는 29일 ‘만남이 계속되는 우리, 도서관, 마을’ 개관 10주년 기념행사를 개최한다.

이번 행사는 은평구 주민참여예산사업인 ‘문화가 있는 도서관’의 일환으로, 지난 10년간 구민과 함께 성장해 온 도서관의 발자취를 돌아보고 앞으로의 10년을 함께 그려보기 위해 마련됐다.

지난 2015년 개관한 구산동도서관마을은 대한민국 공공건축상 대상, 서울시 건축상 대상, 전국 도서관 운영평가 부문 문체부 장관상 등을 수상한 바 있는 은평구의 대표적 구립도서관이다.

오전 10시에 열리는 개관기념식에서는 그간 10년의 성장을 담은 영상 상영과 기념사, 도서관 발전에 이바지한 유공자 표창, 산새소리어린이집 어린이들의 수어 공연 등이 진행된다.

오후 1시부터는 도서관 전 공간에서 ‘동아리 한마당’이 열린다. 도서관 동아리원·사서·주민이 함께 준비한 행사로 무드 등 만들기, 캐리커처, 자개 책갈피 만들기 등 10여 개의 체험 부스 운영과 다양한 동아리 전시 등이 마련된다.

이어 색소폰 앙상블 에스윗의 축하공연도 열린다. 클래식, 재즈, 팝, 탱고 등 다양한 장르의 음악을 색소폰 연주로 선보인다.

특별 전시 ‘함께한 10년, 계속 이어갈 이야기’는 지난 10년의 도서관 활동을 아카이브로 구성한 전시로, 지난 10월부터 시작해 내달까지 이어진다. 도서관 조성 과정과 그간 주요 프로그램, 구민들의 축하 메시지와 사진 등이 담겨있어, 지역과 함께 만들어 온 변화를 한눈에 볼 수 있다.

이순임 구산동도서관마을 관장은 “구민들의 서명운동으로 시작해 주민참여와 민·관 협치를 통해 탄생한 도서관이 어느덧 주민과 함께 성장한 10년이 됐다”며, “주민과 함께하는 이번 기념행사를 통해 앞으로의 10년도 구민들과 함께 그려가겠다”고 전했다.

구산동도서관마을 10주년 기념행사는 도서관 전 공간에서 진행되며, 누구나 무료로 참여할 수 있다. 자세한 사항은 구산동도서관마을 전화 또는 누리집을 참고하면 된다.