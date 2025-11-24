[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 5450억원 규모의 내년도 예산안을 편성해 군의회에 제출했다고 24일 밝혔다.

예산안은 올해 본예산보다 464억원(9.31%) 증가했다.

일반회계가 4천969억4천800만원, 기타특별회계는 480억5천200만원 규모다.

주요 사업으로는 농민수당지원사업 40억원, 농작물재해보험료지원 99억원, 공익증진 직접 지불제 120억원, 기초연금지원 348억원, 노인일자리사업 192억원, 기초생활수급자 생계급여 80억원 등이다.

지난 3월 산불과 관련해 피해지역 특별재생사업 50억원, 산불피해지복구 조림 사업 49억원, 송이 대체 작물 조성사업 27억원, 보호구역 산불피해지 산림생태복원사업 29억원 등도 편성했다.

이와 함께 진보진안지구 도시재생 뉴딜사업 107억원, 지방상수도 비상공급망 구축공사 60억원, 안덕하수관로 정비사업 47억원, 지역산업기반 연구지원센터 건립 43억원, 진보상수도시설 확장공사 34억원, 청송백자 관광거점 조성사업 31억원 등도 포함됐다.

윤경희 청송군수는 “재정 수요는 지속적으로 증가하고 있지만 세입 여건은 매년 제한적인 상황”이라며 “어려운 여건 속에서도 군민이 체감할 수 있는 삶의 질 향상을 위한 사업에 집중적으로 투자하겠다”고 말했다.