이재명표 예산 삭감과 민생예산 복원으로 강력한 응징

[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도의회 국민의힘(대표의원 백현종)이 24일 대표단 및 국민의힘 소속 상임위원회 위원장-부위원장을 대상으로 긴급회의를 열고, 이재명표 예산으로 점철된 2026년도 본예산안을 세밀히 점검해 민생예산으로 복원하는 것에 대한 의지를 굳건히 다졌다.

국민의힘은 긴급회의를 통해 관련 단체로부터 거센 비판을 받고 있는 경기도의 ‘복지예산 삭감’ 및 경기도를 망치는 ‘이증도감(李增道減·이재명표 예산은 증액, 도민 예산은 삭감)’ 행태에 대해 각 상임위원회에서 예산 심사 때부터 철저히 파헤치기로 뜻을 모았다.

이를 통해 이재명표 예산으로 전락한 불량 예산을 바로잡는 동시에 삭감된 어르신 및 장애인 예산 등을 원상 복구함으로써 도민의 삶을 지켜내겠다는 의지다.

백현종 대표의원은 “도민 혈세를 대통령에게 진상한 것도 모자라 도지사 비서실장은 앞장서 ‘행정사무감사 거부’라는 초유의 사태를 빚었다”며 “경기도의 안하무인격 행태를 더 이상은 묵과할 수 없다”고 말했다.

덧붙여 “도민을 사지로 몰아넣은 내년도 예산안은 무능한 ‘문고리 권력’을 쥔 경기도 정무․협치 라인의 합작”이라며 “결연한 의지를 담아 내일부터 요구가 관철될 때까지 무기한 단식 농성에 돌입하겠다”고 밝혔다.