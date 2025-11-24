사무·기술 직무능력 블라인드 채용 12월 8일 오후 6시까지 원서 접수

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 정기환)가 경마 및 말 산업의 미래를 이끌 2026년 신입사원 공개채용에 나선다.

마사회는 24일 양질의 공공 일자리 창출에 기여하기 위해 채용 규모를 대폭 확대, 총 34개 분야 65명(사무직 분야 28명, 기술직 분야 37명)을 채용한다고 밝혔다. 채용 인원이 전년 대비 크게 늘었으며, 채용 시기도 약 1개월 앞당겼다.

특히 올해는 사회형평적 채용 제한경쟁 확대, 문·이과 융합형 인재 육성을 위한 자격(빅데이터, AI 등) 우대, 응시자 기회 확대를 위한 전형별 동점자 기준 완화, 심층검증을 위한 최종 면접 대상자 AI 역량검사 시행, 의사상자 및 한부모가정 가점 신규 운영 등 공정성과 다양성을 더욱 강화한 전형 과정 개선이 이뤄졌다고 마사회는 밝혔다.

한편 한국마사회는 올해 한국산업인력공단에서 주관한 2025년 ‘공정채용 우수기업 어워즈’에서 교육부장관상을 수상했다. 서류·필기·면접 전과정의 피드백 제공과 사회형평 채용 확대 등 채용 공정성 확보를 위한 노력을 인정받은 결과다.

한국마사회 추완호 경영관리본부장은 “창사 이래 최다 인원 채용 기조를 이어가는 만큼 이번 신입사원 채용과 관련해 뛰어난 역량을 갖춘 이들의 많은 관심과 지원을 부탁드린다”고 말했다.

접수 기간은 11월 24일(월)부터 다음 달 8일(월) 오후 6시까지며, 원서접수는 마사회 채용 홈페이지를 통해 이뤄진다. 이어 필기 전형, 1차·2차 최종 면접 단계를 거쳐 내년 2월 최종 합격자가 발표될 예정이다.