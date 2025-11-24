키움증권 발행어음 가입절차 참관 “완전 판매는 상품 설계 단계부터 시작” 강조 엄주성 키움증권 대표 “IT투자 내년 450억원까지 늘릴 것”

[헤럴드경제=신주희 기자] 이찬진 금융감독원장이 비대면 발행어음 가입 절차를 참관하고 기업의 성장으로 이어지는 모험자본 공급의 중요성을 강조했다.

이 원장은 24일 오후 자기자본 4조원 규모의 종합금융투자사업자(종투사)로 지정된 서울 여의도 키움증권 본사를 찾아 발행어음 준비 상황을 점검했다.

그는 “수치상의 투자보다 중요한 것은 기업을 실제로 성장시키는 현장 중심의 모험자본 공급”이라며 “자본시장의 자금이 벤처·혁신기업의 성장으로 이어지도록 모험자본 공급의 속도와 실효성을 더욱 높여 주기 바란다”고 당부했다.

이어 “특히 키움증권은 벤처 기반에서 출발한 증권사로서 혁신기업의 성장을 누구보다 가까이서 경험해 온 만큼 이러한 강점을 살려 현장에서 실효성 있는 모험자본 공급을 모범적으로 이끌어 달라”고 당부했다.

발행어음의 투자자 보호 방안 및 IT 안정성 강화 방안 등 주요 현안도 점검했다. 이 원장은 키움증권 임직원들과 투자자 보호 강화 선언을 하고 비대면 가입 과정에서 투자자 보호 장치 및 절차가 적절한지 직접 살폈다.

이 원장은 “금융상품의 완전 판매는 판매 시점에 국한되는 것이 아니라 상품의 설계 단계부터 시작된다”라며 “‘내 가족에게 판매할 수 있는 상품인가’라는 질문을 통해 엄격히 자기 검증하는 것이야말로 불완전판매를 사전에 차단하는 가장 강력한 투자자 보호 장치”라고 강조했다.

이어 새로운 상품을 취급하는 만큼 안정적이고 건전한 운영을 위해 상시 리스크관리 체계 및 자본 완충 능력을 확보해 줄 것을 당부했다.

IT 안정성 강화도 주문했다. 이 원장은 “내부 전산사고나 외부 사이버 위협 요소가 증가하는 상황에서 시스템 장애 예방과 사이버 보안 강화를 위한 IT 투자를 확대하고, 안전한 투자 환경을 구축해 주기 바란다”고 했다.

엄주성 키움증권 대표도 “모험자본 공급을 적극 확대하고 혁신기업의 성장 사다리 구축에 기여하는 책임 있는 투자자 역할을 강화하겠다”며 의지를 밝혔다.

그러면서 “IT 안정성 강화를 위해 설비투자를 확대하여 시스템 안정성과 보안 역량을 지속 강화하겠다”고 덧붙였다. 이어 올해 300억원, 내년 450억원, 2027년까지 500억원까지 IT 관련 투자를 확대하겠다고 설명했다.

금융감독원은 금융투자회사의 모험자본 공급 현황을 지속 점검하고 필요한 제도 개선 과제를 발굴해나갈 계획이다. 모험자본 공급 관련 자본규제 합리화와 부동산 리스크 관리 강화, 증권사와 중소‧벤처기업간 정보 비대칭성 해소 방안 등을 고민 중이다.

아울러 유동성 스트레스테스트를 통해 리스크관리 수준을 강화하고 유동성 위기 시 발생할 수 있는 불건전 영업행위도 엄격히 대응할 예정이다.

이 원장은 키움증권으로부터 모험자본 투자 받은 벤처기업 대표와 화상 간담회를 진행해 벤처기업이 현장에서 겪는 어려움 및 모험자본 공급 확대 필요성에 대한 의견을 청취했다.

벤처기업 대표들은 “혁신기업의 지속적인 자금조달이 원활히 이루어질 수 있도록 기관투자자의 장기투자 유인책이 마련되었으면 좋겠다”라고 의견을 전달했다. 이어 “코스닥 시장의 유동성 및 기업 가치평가에 대한 개선이 이루어진다면 더 많은 벤처기업들이 과감하게 혁신에 도전할 수 있는 환경이 조성될 것”이라고 말했다.

이에 이 원장은 벤처기업의 성장 단계별 필요한 맞춤형 자금 공급이 이루어질 수 있도록 금융투자업계가 현장의 목소리에 귀 기울일 것을 당부했다.