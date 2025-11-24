‘서울 소상공인 AI 실태조사’ 결과 54.7% “서울시 차원 재정지원 필요”

[헤럴드경제=강문규 기자] 서울 소상공인 중 10곳 중 1곳 가량만이 인공지능(AI)을 활용하고 있는 것으로 나타났다.

중소기업중앙회 서울지역본부가 서울지역 소상공인 300개사를 대상으로 9월 10~18일까지 실시한 ‘서울시 소상공인 AI 인식 및 활용 수준 실태조사’ 결과, 사업장에서 AI를 활용하고 있다고 응답한 비율은 9.7%에 그쳤다. ‘향후 활용 계획이 있다’는 응답은 23.0%였고, ‘활용 경험이나 계획이 전혀 없다’는 응답은 67.3%로 나타났다. AI의 개념은 인식하고 있으나 실제 현장에서는 도입이 여전히 제한적임을 보여준다게 서울지역의 분석이다.

AI 개념 이해 수준은 ▷잘 이해한다(24.7%) ▷어느 정도 이해한다(41.3%) 등 전체의 66.0%가 인식하고 있었다. AI 활용에 대한 관심도는 ▷매우 관심 있다(21.0%) ▷어느 정도 있다(40.7%) 등 61.7%로 비교적 높았다. 다만, 인식과 관심이 실제 도입으로 이어지지 못하는 주요 원인은 도입비용 부담과 기술 역량 부족으로 분석됐다.

AI 도입 과정에서 가장 큰 어려움으로는 69.0%가 ‘도입비용 부담을 꼽았다. 뒤이어 ▷AI 관련 지식·인력 부족(30.7%)▷기존 시스템과의 연계 어려움(23.0%)이 순이다.

서울지역는 “이러한 결과는 소상공인들이 AI의 필요성과 효용성은 충분히 인식하고 있으나, 초기 비용 부담이 실제 도입을 가로막는 핵심 요인임을 보여준다”면서 “정책적 재정지원의 필요성을 확인시켰다”고 설명했다.

AI 활용을 위한 지원정책에 대해서는 실습 중심 훈련(47.7%)을 가장 높았다. 다음으로 ▷성공사례 및 정보 제공(41.0%) ▷기초·실무교육’(30.3%) 순으로 나타났다. 특히 응답자의 절반 이상(54.7%)이 “서울시 차원의 직접적인 재정지원이 필요하다”고 답변해, 실질적 지원을 요구하는 목소리가 뚜렷했다.

한편, 동시에 조사한 노란우산공제에 대한 만족도는 85.7%로 높았으며, 복지 서비스 확대(46.7%) 및 지원사업 연계 강화(63.0%)를 요구하는 의견이 다수였다.

박종석 서울지역회장은 “이번 조사는 서울시 소상공인의 AI 활용 현황과 정책 수요를 구체적으로 보여주는 결과”라며, “서울시와 중기중앙회가 협력하여 AI 기반 경영환경으로의 전환을 가속화하고, 노란우산 제도를 복지와 디지털 지원이 결합된 종합 안전망으로 발전시켜야 한다”고 강조했다.