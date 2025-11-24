오세훈 서울시장, S-DBC 컨퍼런스서 동북권 새 구상 소개 중랑천변, ‘수변감성도시 서울’ 대표 공간 조성 내년 1월 산업단지 지정 절차 돌입…내년 하반기 구역지정

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 노원의 창동차량기지 일대가 바이오 산업축의 전략 거점인 ‘S-DBC(Seoul-Digital Bio City)’로 재탄생한다. 인근 중랑천에는 서울을 대표하는 수변시설이 들어서고, 서울광장의 10배가 넘는 녹지네트워크가 조성된다.

오세훈 서울시장은 24일 오후 서울시청 본관 8층 다목적홀에서 ‘바이오산업과 서울의 역할, 창동·상계 S-DBC’를 주제로 개최한 ‘S-DBC 콘퍼런스’에 참석해 미래첨단산업·문화·녹지가 어우러진 서울 동북권의 새 비전을 소개했다. 이날 행사에는 바이오·헬스케어·AI·디지털 산업 등 미래 첨단산업 분야의 국내외 기업, 연구기관, 창업자, 벤처캐피탈(VC) 등 200여 명이 참석했다.

창동차량기지 이전은 경기도 남양주에 있는 진접차량기지 공사가 마무리 단계에 접어들고, 지난달부터 철도종합시험운행을 개시하면서 본격화됐다. 진접차량기지는 창동차량기지가 이전해 만들어지는 곳이다. 내년 6월 진접차량기지가 정식 개통하면 40여 년간 차량기지로만 이용돼 온 창동차량기지 부지는 동북권 경제를 견인할 새로운 경제 거점으로 탈바꿈한다.

서울시는 내년 1월 R&D 중심 산업단지 지정 신청과 함께 본격적인 개발 절차에 돌입할 예정이다. 내년 하반기 구역 지정과 2028년 착공을 목표로 한다. 오세훈 시장이 이번 컨퍼런스에서 제시한 S-DBC 추진 전략은 ▷새로운 산업 생태계 조성 ▷직주락 복합 생활환경 조성 ▷통합형 녹지네트워크 구축 등 3가지다. 먼저 S-DBC를 AI 등 미래 기술과 융합된 디지털바이오 R&D 거점으로 육성해 이를 홍릉 서울바이오허브의 원천기술, 수도권 동북부의 개발예정지 및 지식형 제조시설과 연계해 메가 바이오 벨트로 구축한다.

또 단지 내 저층부를 개방하고 가로 활성화 용도를 도입해 24시간 활력있는 ‘서울형 산업단지’로 조성한다. 단지 중심부에는 산업시설용지 6만8000㎡를 집적 배치하고, 다양한 규모의 기업이 입지할 수 있도록 2000~1만㎡로 획지 규모를 다양화했다.

산업용지는 조성원가로 공급하고, 선도기업 용지는 협약을 통해 보다 저렴하게 공급한다. 입주 기업에는 취득세·재산세 감면 등 세제 혜택도 제공된다.

중랑천 인근도 ‘수변감성도시 서울’을 대표하는 공간으로 조성한다. 현재 진행 중인 동부간선도로 지하화 및 상부 공원화가 완료되면 S-DBC는 동부간선도로 상부 공원을 통해 중랑천까지 연결된다.

중랑천변 저층부에는 쇼핑·여가·문화시설 등이 들어서고, 이를 수변부까지 입체보행데크로 연결한 특화 가로로 조성한다. 노원역세권 일대에는 호텔, 컨벤션, 복합문화시설 등을 도입할 수 있는 지원시설용지를 배치한다. 또한 스카이전망대, 루프탑가든 등 개방형 공간을 설치해 시민 누구나 중랑천, 서울아레나 경관을 감상할 수 있도록 한다.

중랑천 일대에는 서울광장 13배 규모(약 17만㎡)의 통합형 녹지 네트워크를 조성한다. 중랑천 일대에는 ‘생태’ ‘여가’ ‘문화’ 3가지 주제로 수변공원을 만든다. 산업단지 단지 북측에는 생태형 여가공원을 배치하고 단지 중앙에는 도시활력형 문화공원을 조성, 중랑천 수변공원과 연계한다.

또 노원역부터 창동역을 보행 전용 특화 가로로 연결하고, 노원역 선큰광장부터 중랑천 인근 중앙공원까지는 통합 지하공간을 조성한다.

오 시장은 “2009년 동북권 르네상스를 시작으로 서울 동북부의 교통·문화·생활 인프라를 꾸준히 늘려왔고, 지난해 선언한 ‘강북 전성시대’는 이 흐름을 더욱 선명하게 만들었다”라며, “2027년 서울아레나 개장까지 더해지면 창동·상계 지역은 생활과 문화, 교통이 완비된 수도권 동북부의 중심지로 한 단계 더 도약할 것”이라고 말했다. 이어 “S-DBC는 홍릉에서 창동·상계로 이어지는 서울의 미래산업 축을 본격적으로 확장하는 전략 거점이 될 것”이라며 “기업은 연구하고, 인재는 머물고, 시민은 문화를 즐기는 ‘직주락’ 도시 모델을 구현하는 동시에 서울이 실현해야 할 ‘균형발전 모델’의 완성본이 될 것”이라고 덧붙였다.