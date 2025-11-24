中日 갈등 지속되는 와중에 서해 중부, 남부 이어 북부에서도 군사활동

[헤럴드경제=도현정 기자]중국과 일본의 갈등이 사그러들지 않는 가운데, 중국이 서해 중부와 남부에 이어 북부에서도 군사 활동을 진행하고 있다. 사실상 서해 전역에서 군사 활동을 이어가는 것이다.

24일 중국 해사국은 랴오닝성 다롄 해사국이 23일부터 다음 달 7일까지 2주간 다롄 인근의 보하이 해협과 서해 북부 일부 해역에서 군사 임무를 수행한다고 밝혔다. 랴오닝성 후루다오 해사국도 21일부터 23일까지 군사훈련을 이유로 선박들의 보하이 일부 해역 출입을 금지했다.

중국군은 최근 서해 중부를 시작으로 남부에서 군사 훈련을 진행해왔고, 이제 북부 해역에서까지 군사 훈련을 이어가고 있다.

장쑤성 옌청 해사국은 지난 17일부터 19일까지 서해 중부 일부 해역에서 실탄 사격 훈련 이유로 항행 경고를 발령한 바 있다. 장쑤성 롄윈강 해사국은 18일부터 오는 25일까지 서해 남부에서 사격 훈련 일정을 잡았다.

중국이 지난달 선보인 세 번째 항공모함 푸젠함도 최근 서해에서 취역 후 첫 해상 실전 훈련을 한 것으로 전해진다.

앞서 홍콩매체 홍콩01은 중국군의 서해 중부 훈련에 대해 “한중 배타적경제수역(EEZ)이 겹치는 구역과 가까워 전략적 민감성이 크다”며 “일본과 한국, 주한·주일 미군에 잠재적으로 전략적 압력이 될 수 있다”고 보도했다.

이 같은 조치는 최근 경색된 일본과의 관계를 감안, 일본을 견제하기 위한 것으로 보인다. 다카이치 사나에 일본 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 대만 유사시 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있다는 취지의 발언을 해, 중국의 반발을 불렀다.

중국은 해당 발언을 철회하라 압박했지만 다카이치 총리는 이를 거부해 양국은 물러서지 않는 대치를 이어가고 있다.

중국의 ‘역린’이나 다름 없는 대만 문제를 거론한 것을 두고, 중국 내 여론도 갈등 봉합과는 먼 방향으로 흘러가고 있다. 중국군이 최근 소셜미디어(SNS)를 통해 공개한 로켓군 등의 영상은 인기 검색 1위에 오르기도 했다. 이는 유사시 일본 군함 등을 상대할 미사일 전력이라며 로켓군의 실전 훈련 장면을 소개하는 내용이다. 여기에는 지난 9월 전승절 열병식 때 공개됐던 개량형 고체 연료 대륙간탄도미사일(ICBM) 둥펑(DF)-61, 액체 연료 ICBM DF-5C 등도 등장한다.