남편 28년 투병 지켜온 유족의 따뜻한 나눔 치료환경 개선·재활 장비 확충에 전액 투입

[헤럴드경제=김용훈 기자] 산업재해로 배우자를 잃은 유족이 근로복지공단에 10억원을 기부하며 산재환자 지원에 힘을 보탰다. 공단은 해당 기부금을 산재 근로자 치료환경 개선과 재활 지원 확대에 사용할 계획이다.

근로복지공단은 24일 공단 인천병원에서 산업재해 유족 천금옥 씨로부터 10억원의 발전기금을 전달받았다고 밝혔다. 전달식에는 박 이사장을 비롯한 공단 임직원, 기부자 등이 참석했으며 감사패와 기부증서 전달이 함께 진행됐다.

천 씨의 배우자는 1989년 산업재해를 입은 뒤 28년간 투병 생활을 이어가다 2017년 세상을 떠났다. 천 씨는 “남편이 인천병원에서 12년 동안 치료를 받는 동안 의료진과 공단 직원들의 따뜻한 보살핌 덕분에 버틸 수 있었다”며 “받은 도움을 어떻게 보답할지 고민하다 기부를 결심했다”고 말했다.

박종길 이사장은 “뜻깊은 기부가 산재근로자와 공단병원 모두에 큰 힘이 될 것”이라며 “기부금은 투명하게 집행해 산재환자의 치료환경과 재활 지원을 강화하는 데 사용하겠다”고 밝혔다.

기부금은 ▷산재 환자 재활을 위한 의료장비 확충 ▷병동 환경 개선을 위한 전동침대 교체 ▷인천병원 등 공단병원의 환경 개선 등에 우선 투입된다. 공단은 이번 기부를 계기로 산재 근로자와 가족을 위한 병원 서비스와 지원체계를 강화하겠다는 방침이다.