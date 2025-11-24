내년 3월부터 판매 예정

[헤럴드경제=전새날 기자] 매일유업은 미국 캔디 시장 1위 브랜드 ‘너즈(NERDS)’의 국내 독점 유통계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 계약을 통해 매일유업은 글로벌 인기 젤리 브랜드를 국내 시장에 공식 도입한다. 캔디 및 젤리 카테고리로 사업 영역을 더욱 확장할 계획이다.

너즈의 제조사 ‘페라라 캔디 컴퍼니’는 115년 이상의 역사를 지닌 미국 시카고 기반 글로벌 제과 기업이다. 대표 브랜드인 ‘너즈(NERDS)’는 1982년 출시 이후 연간 약 9억 달러 이상의 매출을 기록 중이다.

매일유업은 이번 계약을 통해 2026년 3월부터 ‘너즈 구미 클러스터(NERDS Gummy Clusters)’ 제품을 판매한다. 편의점과 대형마트, 온라인몰 등 다양한 유통 판매 채널을 통해 국내 시장에 선보일 예정이다. 글로벌 브랜드의 정체성을 살리면서도 한국 소비자의 취향에 맞춘 현지화 마케팅 캠페인을 진행할 계획이다.

매일유업 관계자는 “매일유업은 글로벌 파트너십 경험과 유통 역량을 바탕으로 너즈(NERDS) 브랜드를 국내에 성공적으로 안착시킬 것”이라며 “이번 젤리 시장 진출을 통해 소비자들에게 새로운 즐거움과 가치를 제공할 것”이라고 말했다.