노동부, ‘내일을 여는 청년의 날’ 개최 김영훈 장관 “청년 한 명 한 명이 체감하는 일자리 정책 추진”

[헤럴드경제=김용훈 기자] #. 경력단절 여성 지수진 씨는 출산·육아로 커리어가 끊겼지만 8주간의 인턴형 일경험을 통해 회계 실무 역량을 쌓았고, 결국 해당 기업에서 정규직 제안을 받았다.

#. 고립 청년 윤동하 씨는 반복된 편입 실패로 방 안에서 지내던 시간을 지나 심리상담과 면접 코칭을 통해 자존감을 회복했고, 일경험 프로그램을 거쳐 현재 기업에 재직 중이다.

#. 여러 직장을 전전하며 불안감을 떨치지 못했던 최세린 씨는 발표훈련·그림책 테라피 등 ‘청년성장프로젝트’ 과정을 통해 불안을 극복하고 독서지도사라는 새로운 진로를 찾았다.

#. 첫 직장에서 적응이 쉽지 않았던 이정은 씨는 직장적응지원 프로그램에 참여해 직장 내 소통 방식을 배우면서 동료들과의 관계를 회복했고, “출근이 즐거워졌다”고 말한다.

각기 다른 배경에서 다시 일자리로 향한 청년들의 변화가 24일 서울 JW 메리어트 동대문 스퀘어에서 열린 ‘내일을 여는 청년의 날’ 행사에서 공유됐다. 고용노동부는 이날 올해 취업지원 프로그램 참여자 중 선정된 우수사례 111점(장관상 43점)을 시상하고 청년·멘토·매니저의 여정을 격려했다.

노동부는 미래내일 일경험, 청년도전지원, 청년성장프로젝트, 직장적응지원 등 4개 주요 청년취업지원 사업을 중심으로 올해 우수사례를 선발했다 청년 참여 수기·영상·프로젝트뿐 아니라 기업 멘토, 지역 매니저 사례도 함께 시상해 청년들의 경력 형성과정에 실제로 기여한 ‘조력자’들의 공로도 조명했다.

장관상은 미래내일 일경험 분야에서 28점, 청년도전지원 9점, 청년성장프로젝트 4점, 직장적응지원 2점 등 총 43점이 수여됐다. 청년들에게 일경험을 제공하고 상담·멘토링으로 연결해온 운영기관과 매니저들도 별도 부문에서 선정됐다.

김영훈 노동부 장관은 이날 행사에서 “취업지원 프로그램에 참여해 가능성과 잠재력을 보여준 청년 모두가 자랑스럽다”며 “그 여정을 함께해준 멘토·매니저에게도 감사하다”고 말했다. 이어 “내년에는 청년 일자리 예산을 2조6064억원으로 확대해 잠시 멈춘 청년, 일하고자 하는 청년, 이미 일하는 청년 모두가 체감할 수 있는 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.

정부는 ▷청년도전지원 대상 1만3000명(+1000명) ▷특화 일경험 1000명 시범 도입 ▷AI·디지털 신기술 인재훈련 5만명(+4000명) ▷도약장려금 10만5000명, 예산 9079억원 ▷일자리 첫걸음 대학일자리플러스센터 10개소 신설 등에 올해보다 1500억원 많은 예산을 투입한다.

한편, 이날 행사에서는 엔터테인먼트 일경험 프로그램에 참여한 청년이 직접 작사한 곡 ‘풋사과의 볼터치’ 공연이 이어졌다.