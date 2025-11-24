타직 산업신기술부 차관 면담

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 박정성 통상차관보가 24일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 나자르 아지즈(Nazar Aziz) 타지키스탄 산업신기술부 차관을 만나 교역·투자 확대, 개발협력(ODA), 핵심광물 공급망 협력 등 양국간 경제협력 확대를 논의했다고 밝혔다.

이날 면담에 타직측은 자몰조다 수출청 부청장, 하이룰로조다 재무부 차관 등 2명의 차관급 인사가 함께 참석한 가운데 ▷양국간 교역이 늘고 있지만 자동차 외의 수출품목 다변화 필요성 ▷섬유·태양광발전 등 산업부 개발협력(ODA)을 기반으로 한 산업협력 확대 필요성 ▷타직이 보유한 핵심광물 관련 공급망 협력 필요성 등에 대해 논의했다.

타직측은 양국간 교역·투자 확대와 관련해 한국의 수출촉진정책과 산업입지정책을 벤치마킹하고 싶다며 양국간 사례공유 등 소통 확대를 요청했다. 이에 우리측도 교류협력 확대에 공감을 표했다.

산업부 ODA는 섬유분야 생산기업 현장 애로기술지도(2021-2023년 13억원 지원)와 태양광 발전 및 ESS 구축(2022-2026년 169억원 지원) 등 2건이다.

박정성 통상차관보는 “타지키스탄은 중앙아시아 국가중 우리에게 중요한 경제협력 파트너이며, 앞으로 무역투자, 개발협력 등 다양한 정책협력을 통해 경제협력 수준을 높여 나가겠다”고 강조했다.