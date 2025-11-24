[헤럴드경제=나은정 기자] 아내의 임금이 높을수록 남편이 육아와 가사에 더 많이 참여하고, 남편이 일찍 퇴근할수록 아내의 가사 부담이 줄어든다는 분석이 나왔다. 남녀의 임금격차를 줄이는 것이 저출산 해법의 실마리가 될 수 있다는 주장이다.

최연교 한국은행 통화정책국 관리총괄 담당(팀장급)은 24일 ‘한은 소식’ 기고문에서 국가데이터처(옛 통계청) 자료를 분석한 결과 이러한 특징이 드러났다고 설명했다.

그는 맞벌이 부부의 경우 배우자가 직장에서 일하는 시간이 많거나 임금 수준이 높을수록 본인의 가사 노동 시간이 증가한다는 것을 확인했다.

다만 성별에 따라 영향을 주는 요인은 달랐다.

남편은 자신의 임금이나 자녀 수에 따른 가사 노동 시간 변화가 거의 없었다. 대신 아내의 근무 시간과 임금 수준이 남편의 가사 참여에 영향을 미치는 주요 변수로 작용하는 모습이었다. 반면 아내는 자녀 수, 임금, 본인의 근무 시간 등 거의 모든 요인이 가사 노동 시간에 영향을 줬다.

최 팀장은 “아내 임금이 높아지면 남편이 더 많이 육아와 가사에 참여하게 되고, 남편이 일찍 퇴근할수록 아내의 가사 노동 시간이 줄어들게 된다다”고 했다. 그러면서 “아마 남편들이 생계나 야근의 압박이 상대적으로 더 크고, 아내는 가사와 육아의 최후 보루로서 어쩔 수 없이 이렇게 배분된 측면이 있는 게 아닌가 싶다”고 해석했다.

우리나라 여성의 임금은 남성의 약 70% 수준으로, 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 큰 임금 격차를 보인다. 최 팀장은 이 점을 지적하면서, 이 격차를 줄이면 남편이 가사 노동과 육아에 더 적극적으로 참여할 가능성이 커질 것이고, 이로써 출산율이 높아질 수 있을 것이라고 강조했다.

과거에는 여성 임금이 오르면 노동 공급이 늘고 출산이 줄었지만, 최근 고소득 국가에서는 여성의 노동 참여율이 높을수록 오히려 출산율도 높아지는 흐름이 나타나기 때문이다.

최 팀장은 “앞으로 우리나라도 남녀 임금 격차 개선과 남편의 ‘칼퇴근’ 문화 확산이 출산율을 바꾸는 열쇠가 될 수 있을 것”고 전망했다.