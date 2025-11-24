[헤럴드경제=이명수 기자] 코미디언 엄영수가 처음으로 이혼을 후회한 적 있다고 밝혔다.

23일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에는 가수 편승엽, 배우 박영규, 코미디언 엄영수가 다혼에 대해 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 편승엽은 “상대방이 결혼생활을 못 하겠다고 하면 내 입장에서 해줄 수 있는 게 이혼밖에 없다”며 “성격이 안 맞는 사람한테 할 말이 뭐가 있냐. 해줄 수 있는 게 이혼밖에 없다”고 했다.

그러면서 “내가 원해서 소송으로 이혼한 적 없다. 처음에는 줄 게 없어서 못 줬고, 그다음부터는 그냥 몸만 나왔다”고 전했다.

반면 엄영수는 두 번의 이혼 모두 소송이었다. 그는 “재판이 길어지면 자식을 놓고 싸운다. 아이에게 엄청난 상처다. 재판은 함부로 할 게 아니다”고 말했다.

그는 “제가 낳은 자식도 있고 가슴으로 낳은 자식도 있다. 친가족보다 더 가깝게 지내고 있다”며 모친의 뜻으로 두 자녀를 입양해 4남 2녀를 두고 있다고 밝혔다.

김준호가 “자녀끼리 친하냐”고 조심스럽게 묻자 엄영수는 “여행도 여기저기 수없이 다녔다. 다들 각계각층에서 잘 살고 있다”고 답했다.

이어 “그중에 어떤 자식은 ‘아버지 저 이혼하겠습니다’라고 했다. 내가 무슨 대답을 하겠냐. 뒤통수를 맞은 것처럼 할 말이 없다”고 털어놨다.

엄영수는 “내가 관여가 안 된다. 그럴 때 처음으로 함부로 이혼하는 게 아니구나 싶었다. 그런 게 나한테 부메랑으로 돌아왔다”고 말했다.

이에 김준호가 “드라마 보면 자식들이 재혼을 반대하지 않냐”고 묻자 엄영수는 “자기들끼리 ‘알아서 하세요’라고 하더라. 알아서 하라는 건 하지 말라는 건데 난 또 한다”며 너스레를 떨었다.

박영수는 “엄영수가 자식 말을 안 들은 게 아니라 당신의 인생을 산 것”이라고 감싸안았다.