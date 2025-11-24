[헤럴드경제=전새날 기자] OVLR(오뷔엘알)의 여성복 브랜드 올리비아로렌이 디자인과 실용성을 겸비한 ‘더블 레이어 코트’를 출시한다고 24일 밝혔다.

올해 패션 시장에서 ‘레이어드’가 주요 키워드로 부상하며, 여러 아이템을 조합해 개성 있는 스타일을 연출할 수 있는 실용적인 아우터가 주목받고 있다. 급격한 기온 변화와 다양해진 겨울 라이프스타일의 영향으로, 보온성과 스타일을 겸비한 제품을 찾는 소비자 수요 역시 높아지는 추세다.

올리비아로렌은 이러한 트렌드에 부합하는 하이브리드 아우터 ‘더블 레이어’ 컬렉션을 선보여 고객들에게 뜨거운 호응을 얻고 있다.

이달 초 선보인 ‘더블 레이어 다운’은 고급스러운 캐주얼룩을 완성할 수 있는 ‘롱베스트와 숏패딩’ 조합의 아우터다. 배우 기은세가 착용해 ‘기은세 패딩’으로 불리며 인기를 끌었다.

새로 출시한 ‘더블 레이어 코트’는 핸드메이드 코트와 경량 다운을 하나의 세트처럼 구성해 클래식한 감성에 트렌디를 더했다. 올겨울 대세 아이템인 경량 패딩과 케이프 코트를 레이어링했다. 브랜드 모델인 배우 이지아가 겨울 컬렉션 화보에서 착용하며 출시 전부터 높은 관심을 모았다.

올리비아로렌 관계자는 “이번 시즌 선보인 ‘더블 레이어’ 컬렉션은 실용성 기반의 감도 높은 스타일을 잘 보여주는 아이템”이라며 “기온차가 큰 겨울, 보온성과 감각적인 디자인을 모두 갖춘 ‘더블 레이어’ 컬렉션으로 나만의 세련된 레이어드룩을 완성하길 바란다”고 전했다.

한편 올리비아로렌은 ‘블랙 프라이데이’를 맞아 겨울 제품을 최대 50% 할인하는 특별 프로모션을 진행 중이다. 풍성한 할인 혜택과 더블 레이어 코트를 포함한 신제품은 전국 올리비아로렌 매장과 온라인몰에서 만날 수 있다.