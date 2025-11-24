- 2025년 상ㆍ하반기 총 858억 원 매출실적 달성…2017년 행사 이후 최대

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 중소기업의 판로지원과 공공기관 예산 절감을위해 실시한 올해 ’나라장터 상생세일‘이 역대 최고 매출실적을 기록하며 성황리에 마무리됐다고 24일 밝혔다.

상반기(2025.2.26~4.1)에 이어 하반기 상생세일은 지난 10월 20일~11월 14일까지 진행했으며, 812개 업체가 참여해 2만 5000여 품목을 평균 10.8% 할인 판매했다.

올해 상생세일 매출 실적은 상반기 586억원, 하반기 272억원으로 총 858억원을 달성했다. 이는 지난해 실적 589억원 대비 45.6%가 증가한 것으로 지난 2017년 조달청 상생세일이 시작된 이후 최대 실적을 기록했다.

또한, 할인 판매를 통한 공공기관 예산 절감액은 총 121.6억원으로 지난해 78.8억 원 대비 54.3%가 증가된 것으로 집계됐다.

백호성 조달청 구매사업국장은 “올해 상생세일을 통해 중소기업의 판로를 지원하고, 공공기관도 필요한 제품을 저렴하게 구매할 수 있었다”며 “앞으로도 중소기업 판로 확대를 위해 할인행사를 지속적으로 확대해 나갈 계획이니, 조달기업과 수요기관의 적극적인 동참을 당부드린다”고 말했다.