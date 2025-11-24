내달 18~21일 나흘간 코엑스서

[헤럴드경제=박연수 기자] 컬리는 다음 달 18~21일 4일간 코엑스 마곡 전시장 1층에서 ‘컬리푸드페스타 2025’를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 ‘모두를 위한 컬리스마스’라는 슬로건 아래, 컬리가 제안하는 ‘홀리데이 만찬’ 콘셉트로 기획됐다. 108개 파트너사의 160여개 브랜드가 참여해 각자의 크리스마스 테이블을 선보인다.

행사장은 신선, 축수산, 간편식, 그로서리, 건강식, 디저트, 음료·간식 등 7개 구역으로 구성된다. CJ제일제당, 대상, 풀무원, 오뚜기, 하림, 삼양식품, 샘표, 네슬레 네스프레소 등 유명 식품 기업들이 부스를 차린다. 티엔미미, 윤서울, 해찬미소, 전주 베테랑 등 인기 맛집도 참여한다.

체험 공간도 준비했다. 셰프 테이블에서는 이연복, 정지선, 정호영 등 국내 대표 셰프 12인의 ‘쿠킹쇼’를 만날 수 있다. 라이스 테이블에서는 컬리가 큐레이션한 쌀을 활용한 도슨트와 테이스팅이 진행된다.

컬리푸드페스타 2025 티켓은 내달 1일 오전 11시 판매를 시작한다. 3일까지 열리는 1차 얼리버드는 컬리멤버스 회원만 구매 가능하며 25% 할인 혜택을 받을 수 있다. 2차 얼리버드는 4일부터 10일까지 15% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

서귀생 컬리 상품마케팅 본부장은 “‘컬리푸드페스타 2025’는 단순 시식의 경험을 넘어 오감을 만족하는 다채로운 미식 경험의 장이 될 것”이라고 말했다.