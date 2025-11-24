트랙터·농기계 담보대출 중심 사업 성장

[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협캐피탈(대표이사 장종환)은 최근 인도의 여신전문금융사 IFFCO Kisan Finance Limited(IKFL)에 최대 100억원 규모의 추가 지분투자 계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번 계약 규모는 NH농협캐피탈이 기존 보유한 지분율(약 153억원)에 추가로 3.5%를 취득하는 수준이다. 초기 투자 이후 IKFL이 보여준 가시적인 성과를 바탕으로 이뤄졌다는 설명이다.

2020년 NH농협캐피탈의 최초 투자 이후 IKFL은 트랙터와 농기계 담보대출을 중심으로 사업을 빠르게 확장하고 영업채널을 전국 단위로 확장하며 가시적인 성장을 이어갔다. IKFL의 자산규모는 2020년 3월 투자 당시 약 850억원에 그쳤지만 올 3월 4300억원으로 급증했다.

IKFL은 신차 트랙터에 집중된 상품 포트폴리오를 재편성하여 중고 트랙터와 농기계로 비중을 확대했다. 경쟁이 치열한 신차 트랙터의 비중을 줄이고, 수익성이 높고 안정적인 배후 수요를 갖춘 중고 상품으로 포트폴리오를 전환하는 전략이다.

장종환 농협캐피탈 대표이사는 “앞으로도 IKFL의 지속 가능한 성장을 적극 지원함과 동시에 기존 인도 농업 및 농기계 금융시장 및 한국의 노하우를 활용한 신사업 전략을 인도 시장에 접목하여 농협금융그룹의 미래 수익원으로서 육성하겠다”라고 밝혔다.