취임 후 다섯번째 다자외교…글로벌책임강국 한국 위상 부각 유렵 양강 프랑스·독일 정상회담…외교·경제 협력 관계 강화 브릭스 핵심 인도·브라질 정상회동 …실무협의·상호방문 추진

[헤럴드경제=전현건·서영상 기자] 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위한 남아프리카공화국 방문을 마치고 23일(현지시간) 튀르키예로 향한 이재명 대통령은 취임 후 다섯 번째 다자 외교무대 참석이었던 G20 정상회의 계기에 빽빽한 양자외교 일정을 병행하며 글로벌 책임강국으로서 한국의 위상을 부각시켰다.

이 대통령은 이번 G20 정상회의를 계기로 유럽 양대 강국인 프랑스와 독일을 비롯해 브릭스(BRICS) 핵심 멤버인 인도와 브라질, 그리고 일본 등과 양자 정상회담·회동을 가졌다. 리창 중국 국무원 총리와도 회동했다.

우선 이 대통령은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 회담에서 문화·경제·안보·첨단기술 분야 협력을 통한 양국 관계의 전략적 동반자 관계 격상 의지를 밝혔다.

마크롱 대통령도 안보·퀀텀·인공지능(AI)·우주·원자력 발전·재생에너지 등 다양한 분야에서 협력을 계속해 나갈 수 있다며 양국 관계 발전 의사를 피력했다.

이 대통령은 내년 한-프랑스 수교 140주년에 맞춰 마크롱 대통령의 방한을 초대했고, 마크롱 대통령은 이를 계획해 보겠다고 화답했다.

프리드리히 메르츠 독일 총리와 회담에선 한반도 상황에 대해 인식을 공유했다.

이 대통령은 동서독 통일의 경험으로부터 배울 게 많이 있다며 어떻게 분단을 극복하고 통일을 이뤄냈는지 대한민국이 배워 그 길로 가야 한다고 밝혔다.

이에 메르츠 총리는 한반도와 주변 상황에 대해 많은 관심을 갖고 있다며 북한에 대해서도 궁금한 게 많다고 말했다.

특히 독일이 현재 대중국 전략을 고심 중이라면서 한국의 대(對)중국 인식에 대해 궁금하다고 언급하기도 했다.

이 대통령은 이에 즉답하지 않은 채 독일의 분단 극복과 통일의 노하우를 되물었고, 메르츠 총리는 다시 웃으며 “비밀 노하우는 없다”고 답했다.

양 정상은 또 독일 경제계가 주최하는 아태 비즈니스회의(APK)가 내년 한국에서 개최되는 계기를 활용해 양국 경제계 교류를 더욱 확대해 나가자는 데 뜻을 모았다.

이와 함께 이 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리와 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령과 각각 회동을 가졌다.

모디 총리의 요청으로 이뤄진 회동에서 모디 총리는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 성공적 개최를 축하하면서 자신이 참석하지 못한 것에 아쉬움을 표했다.

모디 총리는 이어 한국의 뛰어난 조선업 역량을 높이 평가하면서 조선 등 미래지향적인 분야에서 한국과 인도를 포함한 ‘소다자 협력’을 추진하자고 제안했다.

양 정상은 이 자리에서 AI와 방위산업 등 다양한 분야에서 협력 증진 필요성에 공감하고 실무협의를 추진해 나가기로 뜻을 모았다.

모디 총리는 이 대통령에게 인도 방문 초청 의사를 밝혔고, 이 대통령은 인도와 경제·문화·안보 등 여러 방면에서 교류를 증진하고 싶다며 조속히 방문할 수 있기를 바란다고 호응했다.

한-브라질 정상회동선 양 정상이 소득분배와 경제발전 정책 등 사회경제적 주제를 두고 논의했으며 양국이 민주주의와 경제성장의 성공 사례를 함께 만들어가자는 데 의견을 같이했다.

외교·재무·산업·기술·교육·에너지 등 범정부 차원의 교류·협력과 기업인 등 민간 부문을 포함한 포괄적 협력 강화도 추진하기로 했다.

이 대통령이 룰라 대통령의 방한을 기대한다고 말하자 룰라 대통령은 감사를 표하며 한국을 꼭 방문하고 싶다고 화답했다.

룰라 대통령도 이 대통령의 내년 브라질 방문 의사를 밝히며 환대하겠다고 했다.

아울러 이 대통령은 다카이치 사나에 일본 총리, 리창 중국 총리와도 연쇄회동을 이어갔다.

다카이치 총리와의 회동에서 양 정상은 엄중한 국제정세 속에서 양국 관계의 중요성과 미래지향적 협력의 필요성을 재차 확인했다.

양 정상은 향후 ‘셔틀외교’를 지속하면서 경제, 안보 등 다양한 이슈에 대해 더욱 긴밀히 소통하기로 했다.

곧 이어진 리 총리와의 회동에서 이 대통령은 경주 APEC 정상회의 계기에 이뤄진 한중 정상회담을 통해 양국 관계가 전면적으로 복원된 것을 평가하고, 양국의 민생에 실질적으로 기여할 협력을 추진하자고 제안했다.

리 총리 역시 시진핑 중국 국가주석의 국빈방한에 대해 성공적이었다고 평가하면서 여러 현안에서 호혜적 협력을 강화하고 장기적 관점에서 양국 관계를 지속적으로 발전시키길 바란다고 강조했다.

이 대통령은 시 주석에게 각별한 안부를 전해달라면서 베이징에서 이른 시일 안에 만나기를 기대한다는 뜻을 밝혔고, 리 총리는 그렇게 하겠다면서 시 주석의 안부 인사를 이 대통령에게 전달했다.