[헤럴드경제=정석준 기자] 하이트진로는 발포주 ‘필라이트’의 누적 판매량이 26억캔(350㎖ 캔 기준)을 넘어섰다고 24일 밝혔다.

시장조사기관 닐슨코리아에 따르면 올해 9월까지 국내 발포주 시장에서 ‘필라이트’는 2위 브랜드와 3.8배 이상의 판매 격차를 보이며 1위를 기록했다. 전년도 3.4배에서 격차는 더 확대됐다. 특히 대형마트에서는 격차가 4배까지 벌어졌다.

필라이트는 개인슈퍼, 편의점, 대형마트, 체인슈퍼 등 유통채널에서 발포주 판매량 1위를 유지하고 있다. 성장 배경에는 지난 4월 출시한 ‘필라이트 클리어’의 성공적인 시장 안착에 있다. ‘필라이트 클리어’는 하이트진로의 독자적인 ‘슈퍼 클리어 공법’을 적용해 깨끗하고 깔끔한 맛을 구현한 제품이다.

하이트진로 마케팅실 오성택 전무는 “필라이트 클리어의 상승세를 고려할 때, 올해 안에 필라이트가 발포주 시장 1∙2위를 모두 차지하며 상위권 구도를 재편할 것으로 전망한다”면서 “앞으로도 시장 트렌드와 소비자 요구를 반영한 다양한 제품을 선보일 것”이라고 말했다.

한편 하이트진로는 지난 9월부터 ‘필라이트 클리어’ 주요 제품의 출고가를 평균 20% 인하했다. ‘필라이트 후레쉬’는 가격 경쟁력을 강화한 350㎖ 캔, 490㎖ 캔 1.9ℓ 페트 등 3종으로 선택의 폭을 넓혔다.