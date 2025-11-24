면목역 2차 모아타운 4개 구역 중 2개 수주 지하 3층~지상 37층 5개동, 651가구 조성

[헤럴드경제=신혜원 기자] BS한양은 지난 22일 개최된 면목역 2-3구역 가로주택정비사업 총회에서 시공사로 선정됐다고 24일 밝혔다.

면목역 2-3구역 사업은 서울시 중랑구 면목동 142-8번지 일대에 지하 3층~지상 최고 37층, 5개동 총 651가구 규모로 조성된다.

사업지는 서울 지하철 7호선 면목역 역세권에 위치해 교통 접근성이 우수하다. BS한양은 지난 1월 면목역 2-1구역에 이어 2-3구역까지 수주하며 면목역 모아타운 4개 구역 중 2개 구역 시공권을 확보한 만큼, 향후 모아타운 추가 수주를 통해 총 2000여 가구 대단지를 조성한다는 계획이다.

BS한양은 안정적인 재무구조와 전국 23만가구 공급 실적, ‘수자인’ 브랜드 파워를 인정 받아 시공사로 최종 선정됐다. 청량리역 한양수자인 그라시엘(1152가구), 남양주 도심역 한양수자인 리버파인(908가구), 김포 한강 수자인 오브센트(3058가구) 등 수도권 주요 정비사업을 완수하며 브랜드 신뢰도를 쌓아왔다.

이를 바탕으로 지난해 부산 삼보아파트 가로주택정비사업, 고양 행신 1-1구역 재개발, 인천 부개4구역 재개발 등 전국 주요 거점에서 시공권을 확보했다. 올해는 서울 면목동까지 수주 지역을 확대하며 정비사업 수주 모멘텀을 이어가고 있다.

BS한양 관계자는 “사업 노하우와 브랜드 경쟁력을 바탕으로 조합원들의 신뢰를 얻었다”며 “청량리를 비롯해 수도권 핵심지역에 랜드마크 조성한 경험을 살려 면목역을 중랑구 대표 주거단지로 만들겠다”고 말했다.

한편 BS한양은 건설 경기 침체 속에서도 민간, 공공, 도시정비사업 등 수주 포트폴리오를 다각화하며 수주잔고율 700%를 유지하고 있다. 수익성 중심의 선별 수주와 재무 안정성을 바탕으로 지속 가능한 성장을 이어갈 계획이다.