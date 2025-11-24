소득기준 완화, 실업·생계급여 수급자, 대학(원)생도 참여 가능 24일부터 12일간 모집, 최대 6개월 안정적인 일자리 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 경제적 어려움을 겪는 저소득 취업 취약계층과 실직자 등 자립을 지원하기 위해 ‘2026년 상반기 공공일자리사업’ 참여자를 모집한다.

이번 공공일자리사업은 ▲골목환경 정비 ▲디지털 약자 지원 ▲스쿨존 교통안전 지킴이 ▲사무업무 보조 등 총 14개 분야의 공공일자리를 제공할 예정이다.

모집 기간은 오는 24일부터 12월 5일까지로, 총 12일이다. 모집 인원은 ▲은평동행 일자리 286명 ▲은평든든 일자리 27명으로 총 313명이다.

특히 올해부터는 참여 기준이 완화돼 더 많은 구민에게 참여 기회가 확대될 예정이다. 기존 기준중위소득 80% 이하였던 소득 기준이 85% 이하로 완화되고, 생계급여 및 실업급여 수급자도 참여할 수 있다.

또 기존에는 신청이 제한됐던 대학(원) 재학생도 참여가 가능하다.

참여 기본 자격은 만 18세 이상 은평구민으로, 가구 합산 재산 4억 9,900만 원 이하 요건을 충족해야 한다.

구는 신청자의 재산·소득, 공공일자리 참여 이력, 취업 취약계층 여부 등을 종합적으로 고려해 참여자를 선발할 계획이다.

선발된 참여자는 2026년 1월 12일부터 구청 및 지역 내 16개 동주민센터 등에서 근무하게 된다. 임금은 2026년 최저임금으로 시간당 1만320원이 지급되며, 4대 보험 가입, 주휴수당, 월차수당, 간식비 등 다양한 복리후생도 제공된다.

참여를 희망하는 구민은 신분증 및 구직등록확인증을 지참해 주소지 동주민센터에 방문 신청하면 되고, 구직등록확인증은 은평구 일자리센터에서 발급받을 수 있다.

자세한 내용은 은평구청 누리집 채용공고를 통해 확인하거나 은평구청 일자리경제과 전화로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “어려운 경제 상황에서는 일자리가 곧 복지이기 때문에 서로 동행하며, 구민들의 삶에 든든한 힘이 되고자 하는 의미를 담아‘은평동행’과 ‘은평든든’ 사업을 운영하고 있다”며 “앞으로도 다양한 맞춤형 일자리를 지속적으로 발굴해 민생 안정과 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.