호텔·투어·골프·차량까지 폭넓은 혜택…공제회 “생활밀착형 복지 확대”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 건설근로자공제회가 동남아 자유여행 플랫폼 ‘몽키트래블’과 손잡고 건설근로자 대상 해외여행 할인 혜택을 대폭 확대한다.

공제회는 24일 몽키트래블과 업무협약(MOU)을 체결하고 태국·필리핀·베트남·대만·괌·사이판 등 동남아 지역 자유여행 상품에 대해 최대 36% 할인 혜택을 제공한다고 밝혔다.

이번 제휴로 공제회 가입자는 몽키트래블 앱 회원가입 후 제휴코드를 입력하면 자동으로 법인회원으로 전환돼 호텔, 투어, 골프, 차량 서비스 등을 할인가로 이용할 수 있다. 혜택 기간은 2025년 11월 24일부터 2026년 11월 23일까지 1년간이며, 상호 합의 시 연장도 가능하다.

특별 프로모션도 진행된다. 내년 1월 말까지 제휴 인증을 완료한 건설근로자에게 5000포인트를 추가 지급해 여행상품 구매 시 사용할 수 있도록 한다.

건설근로자공제회는 올해부터 ▷전용 호텔·리조트 객실요금 최대 36% 할인 ▷쏘카 차량 대여요금 평일 60%·주말 50% 할인 ▷서울메디컬 비급여 진료 최대 49% 할인 등 복지 서비스를 강화해왔다. 공제회는 민간기업과의 협업을 지속 확대해 건설근로자의 생활밀착형 복지 수준을 높인다는 구상이다.

권혁태 공제회 이사장 직무대행은 “여행·호텔·차량·의료 등 실생활에 도움이 되는 다양한 기업과 협력해 복지서비스 강화에 나서겠다”고 말했다.