[헤럴드경제=문영규 기자] 대통령실이 강원 양양군 운전직 공무원의 환경미화원을 상대로 한 직장 내 괴롭힘 논란에 대해 엄정히 조치할 것을 관계기관에 주문했다.

강훈식 대통령 비서실장은 23일 “행정안전부와 고용노동부, 경찰 등 관계부처는 협의해 해당 공무원에 대해 지방공무원법, 근로기준법 위반 여부와 폭행, 협박, 강요 등 범죄행위에 대해 조사 및 수사를 신속히 착수해 엄정 조치하라”고 지시했다고 대통령실이 밝혔다.

강 실장은 또 “해당 공무원에 대한 지도·감독 책임이 있는 관리자 및 상급자의 관리·감독 실태 역시 철저히 감사하거나 조사해 그 결과에 따라 조치하라”고 주문했다.

대통령실은 “이런(괴롭힘) 행위가 사실이라면 공직자의 기본자세와 품위를 심각하게 훼손함은 물론 결코 있어서는 안 될 범죄행위”라고 지적했다.

앞서 한 매체에 따르면 양양군청 소속 7급 공무원으로 운전직에 종사하는 A씨는 이른바 ‘계엄령 놀이’ 등을 하면서 환경미화원들에게 폭력을 가하고 환경미화원들을 일부러 차에 태우지 않고 달리게 하는 등 지속적으로 괴롭힘을 가한 것으로 전해져 논란이 일었다.