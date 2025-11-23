서울 자치구 예산 들여다보니…인구 숫자보다 ‘재정 체질’이 갈랐다

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 자치구들의 내년 예산안이 속속 확정되면서 인구 규모와 예산 규모가 반드시 비례하지 않는 흥미로운 대비가 나타났다.

특히 인구 37만7000명 중랑구가 2026년도 예산을 1조1648억 원으로 편성, 47만9320명 관악구(1조922억 원)보다 더 많은 예산을 확보해 눈길을 끈다.

이는 인구 48만여 명의 노원구(1조3625억 원), 인구 65만여명 송파구(1조2394억 원)에 이어 서울에서 5번째 수준의 예산 규모다.

반면 비슷한 인구대인 영등포구(33만·9958억 원), 강북구(33만·9836억 원)은 1조원에 미치지 못했다.

■중랑구 예산이 유독 큰 이유

① 국·시비 확보 능력, 2018년 이후 체질 변화

서울대 정치학과를 졸업, 행정고시로 서울시에 들어와 행정1부시장을 역임한 류경기 구청장이 2018년 7월 취임한 이후 중랑구는 매년 국비·시비 의존재원 확보를 공격적으로 확대해 왔다. 그 결과 2023년 첫 1조 원 돌파 → 2026년까지 4년 연속 유지하고 있다. 또 자체 세입보다 외부 재원 확보 비중이 성장 견인했다.

중랑구 관계 부서에서는 이를 두고 “예산을 늘린 것이 아니라 가져올 수 있는 돈을 더 챙긴 것”이라는 평가가 나온다. 이른바 ‘실속형 재정 운용’이다.

② 복지 비중이 높은 도시 구조

2026년 예산 중 사회복지 7231억 원(63%). 이는 노원구(9141억·67.7%)에 이어 서울 상위권 수준이다.

중랑구는 고령화 비율이 높고 취약계층 돌봄 수요가 꾸준해 법정·의무 지출이 큰 편이다. 즉, 예산이 크다는 것은 ‘돈을 많이 쓰는 구’가 아니라 ‘쓴 돈이 반드시 필요한 구조’라는 해석이 가능하다.

③ 도시 재편 사업 확대에 따른 투자 수요

최근 중랑구는 신내·면목 도시재편,역세권 정비 및 생활SOC 확충, 모아타운 추진 지역 확대 등 중·대규모 사업이 동시다발로 진행되고 있다.

이 같은 사업은 단기 세입 증가 없이도 외부 재원으로 확보 가능한 분야가 많아 예산 규모 확대로 이어졌다는 분석이다.

중랑구 분야별 예산을 살펴보면, 먼저 사회복지 분야 예산이 총 7231억 원으로 편성되어 전체 예산 중 63%를 차지한다. 이는 올해 6753억 원보다 478억 원 증액된 규모로, 구는 기초연금, 생계·주거급여 등 보편적 복지 확대와 어르신, 보육 등 지원대상별 복지를 강화한다.

특히 ▲의료‧요양 등 돌봄 통합지원 ▲출산축하용품 지원사업도 새롭게 추진한다. 또 중랑형 복지 브랜드 ‘중랑동행사랑넷’도 지속 운영, 주민들이 자발적으로 참여하고 서로 지원하는 복지 생태계를 만들 계획이다.

둘째로, 교육 분야에는 288억 원을 투자‧지원한다. ▲학교 교육경비 지원 140억 원에서 160억 원으로 확대 ▲천문과학관 35억 원 투자 및 착공 ▲제2방정환교육지원센터 운영 8억 원 등으로, 공고육 환경을 강화하고 교육인프라를 확충하여 학생들이 더 큰 꿈을 펼칠 수 있는 기반에 집중한다.

또, 활력 넘치는 경제 기반 조성에는 132억 원을 투입하여 ▲중랑패션지원센터 건 10억 원 ▲전통시장 및 골목형상점가 현대화 17억 원 ▲모바일 중랑사랑 상품권 발행 4억 원 등 소상공인 지원에 힘쓴다. ‘동행일자리’에도 64억 원을 투입하여 양질의 일자리를 창출할 방침이다.

구민의 주거환경 개선과 도시개발에는 790억 원을 편성했다. ▲공공(민간)재개발‧재건축 사업 8억 원 ▲공동주택 지원사업 7억 원 등으로 노후 주거환경을 개선, 면목선 도시 철도 건설, 상봉재정비촉진지구 재정비 등에 6억 원을 편성하여 중장기 도시 발전 계획의 순조로운 추진을 지원한다.

이 밖에도 청소 분야 501억 원, 치수 분야 72억 원, 도로 분야 66억 원, 녹지 분야 81억 원을 편성하여 주민들의 일상 편의를 증진하고 쾌적한 생활환경을 조성한다.

문화체육분야 활성화에도 225억 원을 투자한다. ▲면목동 도서관 주차장 건립 10억 원 등 생활 SOC를 확충하고 ▲중랑서울장미축제 6억 원을 비롯한 문화 체육 사업에 대한 지원을 확대한다. 중장기적인 문화체육 발전을 위해 ▲면목유수지 문화체육복합센터 건립 4000만 원을 투자 ▲중랑문화재단, 중랑문화원, 시설관리공단, 체육회 등 문화체육분야 위탁 사업비에 195억 원을 지원한다.

아울러 면목2동 복합청사 건립 3억 원 등 청사 센터 건립 투자사업을 지속적으로 추진하며, 주민자치회 운영 등을 통해 구민 참여와 소통을 강화할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “주민의 복지와 안전 강화, 민생 안정 및 교육 기반 강화에 중점을 두고 2026년 예산안을 편성했다”며 “재정건전성을 유지하면서도, 지역 발전과 주민 편익, 지역사회 문제 해결을 위한 사업 추진에 소홀함이 없도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

■ 다른 자치구는 왜 차이가 났나

●관악구(47만9320명· 1조922억 원)

인구는 많지만 세입 여건이 취약과 장기 경기 침체로 지방세가감소했기 때문이다.

●노원구(48만5290명· 1조3625억 원)

복지 인구 비율 최고 수준 사회복지 예산만 9141억(67.7%),문화도시·미래도시 전략까지 반영

●은평구(45만6727명·1조2150억 원)

조정교부금·교부세 확대가 핵심 요인. 강도 높은 세출 구조조정 + 선택과 집중

●영등포구 ·강북구(각 33만명대·9958억·9836억 원)

인구 대비 재정수요 및 의존재원 변동 폭 제한 생활밀착형 사업 중심으로 안정적 편성

■중랑구는 ‘큰 예산’이 아니라 ‘잘 가져온 예산’

중랑구의 예산 확대는 단순히 지출을 늘린 결과가 아니라, 외부 재원 확보력, 복지 수요 대응, 도시 재편 투자 시기 등 세 가지가 맞물린 결과로 볼 수 있다.

숫자만 보면 인구 대비 예산이 과하게 보일 수 있지만 실제로는 재정 체질을 바꾼 대표 사례라는 평가가 나온다.

한편 내년 서울 자치구 예산안 규모를 보면 강남구 1조4804억, 강서구 1조4356억, 노원구 1조 3625억, 송파구 1조3039억, 중랑구 1조1648억 원 순이다.