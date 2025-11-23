[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 서구 백석산 일원에 민간공원 특례사업으로 추진된 17만7000㎡ 마륵근린공원이 시민 품에 안겼다.

마륵근린공원은 공원 지정이 자동 소멸될 우려가 있는 장기미집행 도시계획시설 중 하나다.

광주시는 공원을 지키기 위해 지난 2017년부터 민간공원 특례사업으로 추진해왔다.

‘민간공원 특례사업’은 공원부지 일부를 민간사업자가 개발할 수 있도록 하는 대신 부지 전체를 매입해 공원으로 조성한 뒤 광주시에 기부채납하게 하는 사업이다.

광주에서는 마륵공원을 비롯해 중앙1공원, 중앙2공원, 신용공원, 운암산공원, 일곡공원, 송암공원, 봉산공원, 수랑공원, 중외공원 등 10곳에 민간공원 특례사업으로 추진 되고 있거나 완공됐다.

마륵근린공원은 토지매입비, 공원공사비 등 총 940억 원(잠정 집계)을 시비 투입 없이 전액 민간자본으로 완성했다.

축구장 25개에 이르는 산림을 무분별한 개발로부터 지켜 시민들에게는 삶의 여유를 즐길 수 있는 도심 속 숲 공원으로 돌려줄 수 있게 됐다.

3.7㎞에 이르는 산책길은 일반 코스로도 걸을 수 있을 뿐만 아니라 맨발로 걸을 수 있는 전용 맨발길도 함께 조성됐다. 이 맨발길은 광주에서 가장 긴 구간이다. 특히 산책길 곳곳에 의자와 세족장, 운동기구, 파고라 등을 배치해 이용객의 편의성을 더욱 높였다.

초등학생과 영유아를 동반한 가족 단위 시민들을 위한 발물놀이터(물놀이장), 모험놀이장, 피크닉장 등도 설치해 다양한 연령과 세대가 이용할 수 있도록 했다.

3층 규모의 주차복합건물을 건립해 1,2층은 총 114대가 주차할 수 있는 주차장으로, 3층은 문화 강좌 등 다양한 목적으로 사용할 수 있는 공간으로 활용될 예정이다.

이들 시설은 지역 주민과 시와 서구, 시공사가 참여하는 간담회 등을 열어 적극적으로 의견을 수렴, 완성도를 더욱 높였다.

강기정 시장은 “마륵근린공원이 지역주민의 건강과 삶의 여유를 위한 명소가 될 것”이라며 “광주시가 추진 중인 나머지 장기미집행 도시공원들도 순차적으로 완료되면 시민 1인당 공원면적이 2배로 확대된다”고 밝혔다.