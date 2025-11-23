농림식품부 K미식벨트 김치로드 광주 광주광역시-광주관광공사-한식진흥원 1박2일 ‘김치가 예술인 게미진 여행’ 12월 김치명인,양동시장,양림마을 구성

[헤럴드경제(광주)=함영훈 기자] 인류무형유산(김장)으로서의 가치도 크거니와, 체내 유산균 확대, 면역력 강화, 다양한 레시피 응용 등 맛·건강 모두 챙긴다는 장점 때문에, 급속히 세계화하고 있는 ‘김치’가 광주광역시 관광자원과 어우러져, 글로벌 여행 패키지로 등장한다.

국민은 물론 외국인도 ‘반지’, ‘꽃게김치’ 등 특별한 김치 만들기를 배우고, 만든 김치를 가져가며, 김치문화를 배우고, 광주광역시의 다채로운 관광자원과 인문학을 호흡하는 콘텐츠로 짜여진다.

광주광역시는 K-푸드중 으뜸인 남도음식의 산해진미·명인들이 모이는 거점이며, 농림축산식품부-한식진흥원의 ‘K-미식벨트, 김치로드’로 지정돼 있다.

광주광역시와 광주관광공사는 오는 12월 5일 ‘김치가 예술인 게미진 광주여행’을 출시한다.

이 사업은 농림축산식품부와 한식진흥원이 주관하는 ‘K-미식벨트 조성사업 공모’에서 광주시가 ‘김치벨트’로 선정돼 선보이는 특화 여행상품이다.

1박2일로 진행되는 이번 여행상품은 김치 종주 도시의 정체성을 살리고, 광주의 다양한 인문·문화·관광 자원을 김치와 접목해 관광객의 오감을 만족시키는 체험형 콘텐츠로 기획됐다.

이 패키지는 ▷김치타운-김치박물관 ▷양동시장 ▷양림역사문화마을 ▷고창 세계람사르습지와 춘천 의암호를 합쳐놓은 듯한 광주호 호수생태원 등 지역 대표 관광지를 둘러보는 일정을 포함한다.

여행상품에 참가하는 내·외국인에게는 ▷대한민국 식품 명인과 함께하는 반지김치 혹은 꽃게김치 담그기 체험 ▷김치벨트 가이드북 ▷기념품 등이 제공된다.

반지김치 클래스에는 광주 오숙자 명인과 막내딸 윤다슬 전수자씨가, 꽃게김치 클래스에는 전국김치경연에서 대통령상을 받은 박기순 명인이 함께 하며, 이들 외에도 김치 및 남도음식 명인들이 광주광역시에 많다.

박기순 명인은 “잘 익은 김치 몇 그램(g)만 먹어도 2억마리의 유산균이 우리 몸속에 들어온다는 실증결과를 공부한 적이 있다. 앞으로 세계 최고의 식품이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

‘김치가 예술인 게미진 광주여행’ 패키지 신청은 로망스투어(romancetour)와 홍익여행사(ktxtour) 누리집에서 한다.

한식진흥원과 광주관광공사가 하나의 캠페인을 기획하면서 여행자들의 손발이 되어주는 여행사와 곧바로 연계한 점은 공공부문의 순발력 치고는 매우 모범적이라는 평가를 받고 있다.

김치의 날(11.22)을 하루 앞두고 만난 광주관광공사 박준영 본부장은 “게미진 여행이라는 이름에 나오는 ‘게미지다’는 잘 익은 김치, 탕, 장류 처럼 먹을수록 자꾸 당기는 깊은 맛을 뜻한다”면서 “김치의 세계적인 위상이 높아지고 있는 만큼, 국민과 외국인 모두 만족스러운 여행이 되도록 현재 패키지의 세부 콘텐츠를 정교하게 다듬고 있다”는 뜻을 전했다.