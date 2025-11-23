‘30대 이하’ 임금근로 신규채용 241만개…제조·건설 고용부진

[헤럴드경제=배문숙 기자]‘2030’ 청년층의 임금근로 새 일자리가 최근 일년동안 12만개 사라지면서 관련통계 작성이래 역대 최소 규모로 줄었다.

23일 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 임금근로 일자리 중 2030세대 신규채용은 2분기 기준 240만8000개로, 작년 같은 기간보다 11만6000개 감소했다.

2018년 관련 통계 작성 이래 2분기 기준 가장 적은 수준이다.

2분기 기준으로는 2022년 279만3000개에서 2023년 272만5000개, 지난해 252만4000개 등으로 3년째 감소세를 이어갔다.

2018년(285만6000개)과 비교하면 50만개 가까운 일자리가 증발했다. 특히 대졸자의 첫 사회진출과 맞물리는 ‘20대 이하’ 신규채용이 총 137만개로, 작년 2분기보다 8만4000개 줄었다. 관련 집계 이후로 최소 규모다.

30대 신규채용도 작년 2분기 107만개에서 올해 2분기 103만8000개로 3만2000개 감소하면서 역대 최소치를 기록했다.

신규채용 일자리란 기업체 신설 또는 사업확장 등으로 새롭게 생긴 일자리다. 신규 일자리가 줄었다는 것은 기업이 기존 인력 외에 추가로 뽑는 ‘새 일자리’가 사라지고 있다는 뜻이다.

구조적인 성장세 둔화가 이어지고, 미국 관세장벽을 비롯해 대내외 불확실성이 증폭하면서 기업들이 사업 확장이나 신규 채용을 꺼리는 흐름을 반영한 것으로 보인다.

업종별로는 건설업과 제조업에서 청년층 신규 일자리 창출이 크게 위축됐다. 2분기 건설업의 ‘30대 이하’ 신규 일자리는 18만7천개로, 1년 전보다 3만2000개 줄었다. 제조업의 30대 이하 신규일자리 역시 1년새 47만6000개에서 42만8천개로 4만8000개 감소했다.

상대적으로 안정적인 임금근로 분야로 분류되는 제조업과 건설업에서만 청년층의 새 일자리가 8만개 사라진 것이다. 전체 청년층 신규채용 감소분(11만6000개)의 70%가량에 해당하는 규모다.

이같은 업종별 고용 위축뿐만 아니라, 인구구조와 노동시장 전반의 구조적인 요인까지 복합적으로 작용하는 것으로 분석된다.

빠르게 자리 잡는 인공지능(AI) 활용, 정치권에서 밀어붙이고 있는 ‘정년연장 입법’ 역시 기업들로서는 청년층 신규채용을 꺼리게 하는 요인으로 꼽힌다.

정부도 청년층 고용부진에 경각심을 갖고 다양한 대책을 고심하고 있지만, 뾰족한 해법을 찾기는 어려울 것으로 보인다.

기획재정부는 지난주 일자리전담반 회의에서 “산업ㆍ인구구조 변화, 노동시장적 요인, 경기적 요인 등이 복합 작용하면서 청년층 고용부진이 장기화하고 있다”고 진단하면서 청년층 취업을 뒷받침하는 정책과제를 향후 경제성장전략 등에 우선 반영하기로 했다.