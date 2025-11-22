[헤럴드경제=김지헌 기자] ‘슈퍼맨’ 코믹스 초판본이 역대 만화책 최고가 경매 기록을 세웠다.

21일(현지시간) CNN 보도에 따르면 1939년 출간된 ‘슈퍼맨 #1’이 경매에서 912만달러(약 134억원)에 낙찰됐다고 경매사 헤리티지옥션이 밝혔다.

만화가 제리 시걸, 조 슈스터가 함께 창작한 슈퍼맨은 1938년 탄생했다. 만화잡지 격인 ‘액션 코믹스’의 수록작에서 처음 등장한다.

이번에 낙찰된 판본은 슈퍼맨이 주인공으로 등장하는 최초의 단행본이다.

액션 코믹스의 출판사 ‘내셔널얼라이드 출판’이 ‘디텍티브 코믹스’(현 DC)에 합병된 뒤 슈퍼맨을 제목으로 처음 찍어낸 초판본 50만부 중 1권이라는 점에서도 희소성을 더한다.

출간 당시의 정가는 10센트였다. 현재 화폐 가치로 환산하면 2달러(약 3000원) 정도다.

거의 완벽한 보관상태가 낙찰가 상승에 기여했다.

당시 출판사는 슈퍼맨의 단행본 뒤표지를 오려 포스터처럼 벽에 붙일 수 있도록 디자인했는데, 이런 디자인이 어린 독자들에게 선풍적인 인기를 끈 덕분에 표지가 온전한 책이 매우 드물다고 NBC방송은 전했다 .

책을 경매에 넘긴 주인은 캘리포니아 북부에 사는 3형제다.

이들은 모친이 살던 집 다락방의 골판지 상자 안에 수십 년간 잠들어있던 이 만화책을 발견했다.

‘값비싼 1930년대 만화책을 갖고 있다’는 생전 어머니의 말씀을 흘려듣다가, 돌아가신 후에야 유품을 정리 중에 만화책을 찾았다고 한다.

다락방에서는 슈퍼맨 #1뿐 아니라 ‘액션 코믹스’ 초기작 5권도 함께 발견됐다.

한편 기존 만화책 경매 최고가 기록은 슈퍼맨이 첫 등장하는 ‘액션 코믹스 No.1’이 보유하고 있었다. 2022년 당시 거래가는 530만 달러(약 78억원) 였다.