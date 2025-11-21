[헤럴드경제=나은정 기자] 민중기 특별검사팀이 압수수색 과정에서 도주했다가 약 한 달 만에 체포된 도이치모터스 주가조작 주포 이 모 씨에 대해 21일 구속영장을 청구했다.

특검팀은 언론 공지를 통해 이날 이씨에 대해 자본시장법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 이씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)는 22일 오후 3시 서울중앙지법에서 소병진 부장판사 심리로 진행된다.

이씨는 도이치모터스 주가조작에 가담한 혐의를 받는다. 특검팀은 이씨가 김 여사와 함께 범행한 것으로 보고 있다.

김 여사는 2010년 10월∼2012년 12월 도이치모터스 주가조작에 가담해 8억1000만원 상당의 부당이득을 얻은 혐의로 구속기소 돼 재판받고 있다. 이씨는 주가조작의 1차 작전 시기(2009년 12월 23일~2010년 10월 20일) 주포이자 김 여사의 증권사 계좌 관리인으로 알려졌으며, 김 여사에게 건진법사 전성배씨(구속기소)를 소개해준 인물로 전해진다.

이달 초 김 여사의 자본시장법 위반 등 혐의 사건 재판에선 2012년 10월 이씨와 김 여사가 나눈 카카오톡 메시지가 공개돼 두 사람의 관계와 공모 정황이 추가로 주목받았다.

공개된 메시지에서 이씨는 “난 진심으로 네가 걱정돼서 할 말 못 할 말 못하는데 내 이름을 다 노출하면 다 뭐가 돼. 김00이가 내 이름 알고 있어. 도이치는 손 떼기로 했어”라고 말했다. 이에 김 여사는 “내가 더 비밀 지키고 싶은 사람이야 오히려”라고 답했다.

특검팀 출범 전 도이치모터스 주가조작 사건을 수사한 검찰은 이씨를 불기소 처분했으나 특검팀은 그가 차명 계좌로 주가조작에 가담한 혐의가 있다고 보고 보고 재수사해왔다.

한편 이씨는 지난달 17일 특검팀의 압수수색 현장에서 도주해 잠적했다가 34일 만인 지난 20일 충청북도 충주시에 있는 국도변 휴게소 근처에서 체포됐다. 그는 친형이 마련한 농막에 숨어 지내며 생활한 것으로 조사됐으며, 식음료를 구하기 위해 휴게소에 들렀다가 인근에 잠복해 있던 수사팀에 덜미를 잡혔다.