[헤럴드경제=김벼리 기자] 전선업계 경쟁 그룹인 LS 측 지분을 사들이면서 ‘경영권 개입’ 시도라는 추측을 낳았던 호반그룹이 일부 지분을 매각했다.

21일 업계에 따르면 호반그룹은 보유하던 ㈜LS 지분을 최근 일부 처분했다. 올해 초 호반그룹은 LS 지분을 3% 미만 수준으로 매수한 뒤 추가로 지분을 사들여 3% 이상까지 확보했던 것으로 알려졌다.

이번 매각에 따른 호반그룹의 잔여 지분 비율은 정확히 확인되지 않았으나 3% 아래로 낮아진 것으로 전해졌다. 지분율이 3% 이상이면 임시주주총회 소집 청구, 이사 해임 청구, 회계장부 열람 등과 관련한 권리를 행사할 수 있다.

앞서 호반그룹이 LS 지분 매입에 나서자 일각에서는 호반그룹 계열사인 대한전선과 LS그룹의 전선업 계열사 LS전선 간 특허 관련 법정 다툼에서 유리한 위치를 점하고자 LS전선 모회사인 LS 지분을 사들인 것 아니냐는 해석이 나왔다. LS전선과 대한전선은 국내 전선업계 양대 기업으로 꼽힌다.

지난 2019년 LS전선은 대한전선이 제조·판매하는 제품이 자사 특허권을 침해했다며 대한전선을 상대로 소송을 제기했다. 소송과 별개로 LS전선이 보유한 해저케이블 공장 설계 노하우가 가운종합건축사무소를 통해 대한전선에 유출됐다는 의혹이 불거져 경찰이 수사에 착수하기도 했다.

LS 지분 매입 사실이 알려지자 호반그룹은 “미래 성장성을 내다본 투자 차원으로 알고 있다”며 경영권 개입 시도와 관련한 추측에 선을 그었다. LS 지분 일부 매각과 관련해서도 “관련 산업에 대해 긍정적 전망을 하고 투자한 목적만큼 내부 기준에 따라 매매한 것으로 본다”며 투자 수익 실현 목적이라는 입장을 밝혔다.

호반그룹의 LS 지분 매입 사실이 알려지기 전 종가 기준 10만원대 초반 수준이었던 LS 주가는 이후 약 2배인 20만원대 초반까지 올랐다.