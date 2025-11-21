[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 경산산업단지 복합문화센터에서 지역 소공인의 변화하는 산업 환경에 대응력을 높이기 위한 ‘2025년 소공인 상생 혁신 포럼’을 개최했다고 21일 밝혔다.

이번 포럼에는 경북IT융합산업기술원을 비롯한 유관 기관, 중견·중소기업, 소공인 등 50여명이 참석했으며‘소공인의 미래, 연결과 혁신에서 찾다’라는 주제로 소공인과 중견·중소기업의 연결과 소공인 기술 혁신에 대해 공유하는 시간을 가졌다.

경산시의 중소기업을 대표해 (주)디엠에스, (주)알피엠은 소공인에서 중소기업으로의 성장 사례를 소개하고 제조·가공 기술을 발표 하는 등 소공인의 성공 전략을 제시하며 변화하는 산업 환경에 대응하기 위한 방안을 제시했다.

경산시는 이번 포럼이 소공인의 역량을 강화하고 산업현장의 실제 수요를 반영한 정책 추진에 도움이 될 것으로 기대하고 있으며 앞으로도 지역 소공인의 성장과 제조업 기반 강화를 위해 다양한 지원사업을 지속적으로 추진할 계획이다.

조현일 경산시장은 “제조업 기반이 확고한 경산에서 소공인과 기업 간 협력은 선택이 아닌 필수“라며 ”서로의 강점을 연결하는 상생 구조를 만드는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “내년에 준공될 소공인복합지원센터는 제조혁신과 공동장비 지원을 통해, 기술과 경영을 결합한 지역 제조업 생태계의 핵심 플랫폼으로 자리 잡을 것”이라고 덧붙였다.