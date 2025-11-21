[헤럴드경제=장연주 기자] 억대 연봉과 고용 안정성으로 한때 ‘신의 직장’으로 불리던 시중은행에서 연말을 앞두고 희망퇴직 바람이 불고 있다. 사상 최대 실적을 기록하고 있는 은행권에서 인력 구조조정에 나서고 있는 배경에는 인공지능(AI) 기반 자동화 창구와 모바일뱅킹의 확대로 단순 창구업무가 줄면서 인력이 과잉현상을 보이기때문으로 분석된다. 최근 몇년 새 매년 2000명 가량의 은행원들이 회사를 떠난 것으로 나타났다.

21일 은행권에 따르면, NH농협은행은 이달 21일까지 10년 이상 근무한 만 40~56세 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받는다. 지난해와 마찬가지로 만 56세 직원에게는 월급 28개월치, 그 외 직원에게는 20개월치 임금을 특별퇴직금으로 지급한다는 조건이다.

농협은행의 희망퇴직자는 2022년 493명을 기록했으며, 2023년 372명,에 이어 올해는 약 390명 수준이다.

국민은행과 신한, 하나, 우리은행도 순차적으로 희망퇴직 절차에 들어간다. 내달 초부터 노사 협의가 본격화될 것으로 보인다.

사상 최대 실적을 이어가고 있는 은행권에서 인력 구조조정에 나서고 있는 것은 디지털 전환때문으로 풀이된다.

올 3분기까지 주요 은행의 누적 순이익은 21조원을 넘어 역대 최대치를 기록했다. 전년 동기(18조8000억원) 대비 무려 2조3000억원이나 늘어난 수치다.

하지만 AI를 기반으로 한 자동화 창구와 모바일뱅킹의 확대로 단순 창구 업무가 줄면서 인력이 남아도는 현상이 본격화된 것으로 보인다.

실제로 2021년 3079곳이던 4대 시중은행 영업점은 지난해 말 2705곳으로 감소했다. 불과 4년 새 374곳이 문을 닫은 것. 오프라인 지점이 줄어들면서 창구 인력도 자연스레 구조조정이 일어나고 있는 셈이다.

한편, 구조조정이 이어지면서 희망퇴직 연령도 점점 낮아지는 추세다.

관련 업계에 따르면, 과거 50대 직원들 위주로 이뤄지던 희망퇴직 대상이 이제는 40대 초반, 심지어 책임자급까지 확대됐다.