[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국의 한 모델 대회에서 통통한 체형의 참가자가 수상자로 선정돼 논란이 일고 있다. 온라인에서는 후원사의 입김이 작용했을 가능성이 높다는 지적까지 나온다.

21일 펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 지난 16일 선전에서 열린 ‘제28회 국제모델대회 중국 총결선’ 시상식에서 여성 부문 광둥 챔피언 트로피가 15번 참가자에게 돌아갔다.

그러나 우승자의 모습이 공개되며 논란이 일었다. 15번 참가자는 자신감 넘치는 표정으로 월계관과 챔피언 띠를 착용하고 무대에 섰지만 다른 참가자들보다 눈에 띄게 통통한 모습이었기 때문이다.

해당 여성의 모습이 퍼지자 현지 누리꾼들은 “뭔가 의심스럽다”, “규정을 준수했는지 공개하라”며 심사의 공정성에 대해 의문을 제기했다. 일부선 “후원사 입김이 작용했을 가능성이 높다”는 주장까지 나왔다.

이에 주최 측은 “여러 기업의 후원을 받아 진행된다”며 “온라인 반응을 인지하고 있으며 추후 공식 입장을 설명하겠다”고 밝혔다. 그러나 구체적인 심사 기준이나 채점 과정은 여전히 공개되지 않아 논란은 쉽게 가라앉지 않고 있다.

이번 대회는 ‘국제모델대회조직위원회’를 비롯해 선전시의 4개 기업이 공동 주관하고, 3개 기업이 협찬사로 참여했다. 공동 주관사 한 관계자는 “후원을 제공했을 뿐 운영·심사에는 관여한 바 없다”며 개입 의혹을 부인했다.