[헤럴드경제=최원혁 기자] 100만 구독자를 보유한 여행 유튜버 원지(본명 이원지)가 공개한 사무실 환경이 도마 위에 올랐다. 고용한 직원 3명이 창문도 없는 6평짜리 지하 공간에서 일하는 모습에 처우가 너무 열악한 것 아니냐는 내용이다.

지난 20일 원지는 자신의 유튜브 채널 ‘원지의 하루’를 통해 글을 올렸다.

원지는 “금일 업로드됐던 ‘6평 사무실 구함’ 영상에서 사무실 환경 관련해 시청에 불편을 끼쳐드려 진심으로 사과드린다”고 했다.

공식 사과에 앞서 원지는 문제가 된 영상을 삭제했다. 원지는 영상 삭제 배경에 대해 “아무래도 영상만으로는 전체 건물의 환기 시스템이나 구조가 충분히 전달되지 않아 실제 환경과 다소 다르게 받아들여질 여지가 있었던 것 같다”며 “이로 인해 같은 건물을 사용하시는 분들께도 오해나 불편이 생길 수 있다고 생각돼 해당 영상은 부득이하게 비공개 처리하기로 결정했다”고 밝혔다.

원지는 “영상 속 사무 공간이 있는 건물에는 다양한 업종이 입주해 있는 상가 건물로 건물 전체의 환기 시스템을 통해 공기 순환이 이뤄지도록 설계돼 있다고 들었다”며 “때문에 별도의 창문이 존재하지 않더라도 큰 문제를 끼치지 않을 것으로 판단했다”고 했다.

그러면서 “첫 사무실이다 보니 미숙하고 부족한 부분이 많은 것 같다”며 “남겨주신 의견들을 적극 수용해 부족한 부분은 채워가며 앞으로 더 나은 방향으로 발전해 나가는 모습을 꼭 보여드릴 수 있도록 열심히 하겠다”고 했다.

앞서 원지는 ‘6평 사무실 구함’이라는 영상을 통해 지하 2층 6평 규모의 사무실에서 직원 3명이 근무하는 환경을 소개했다. 특히 해당 공간은 창문이 없었기에 논란이 더욱 커졌다. 네티즌들은 “6평에 3명이면 교도소 수준 아니냐”, “100만 유튜버 사무실이 이 상태면 블랙 기업 아니냐” 등의 비판을 쏟아냈다.

비판의 목소리가 사그라지지 않자 원지는 사무실 이전을 약속했다.

한편 1988년생인 원지는 102만명의 구독자를 보유하고 있는 ‘원지의 하루’를 운영 중이며 여행 유튜버 빠니보틀, 곽튜브와도 함께 한 ENA ‘지구마불 세계여행’ 시즌 1~3에도 출연했다.