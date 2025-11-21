21일 AI·공정장비·패키징·우주용 반도체까지 산·학·연·관 전문가 한자리에

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 21일 김해 롯데호텔앤리조트에서 기업·대학·연구기관 관계자 70여 명이 참석한 가운데 ‘2025년 경남 반도체 거버넌스 기술교류회’를 열고 지역 산업 구조에 맞는 반도체 생태계 조성 방안을 논의했다.

도는 올해 처음으로 ‘반도체 거버넌스 구축 사업’을 편성해 지역 반도체 산업 기반을 체계적으로 잡기 시작했다. 도는 반도체 기업 데이터베이스(DB) 구축, 산·학·연 협의체 운영, 신규 국비사업 기획 연구회 등 그동안 예산 부족으로 추진하기 어려웠던 협력 체계를 본격적으로 운영하고 있다.

이번 기술교류회는 이러한 거버넌스 사업의 핵심 프로그램 중 하나다. 이날 행사에서는 AI·공정장비·소재·패키징·우주용 반도체 등 경남이 강점을 가진 분야 중심으로 기술 동향을 공유하고, 기업 간 교류와 사업화 가능성도 함께 논의됐다.

기술 세미나에서는 한국재료연구원이 AI 반도체 소재 기술을, 파트너스랩이 적층 제조 기반 반도체 공정장비 부품 개발 사례를 발표했다. ㈜플렉스컴과 한국항공우주산업(KAI)은 반도체 패키징·테스트 기술과 우주용 국산 전장품 적용 현황을 각각 소개하며 경남 주력 산업과 연계한 특수반도체 수요 확대 가능성을 제시했다.

반도체 거버넌스 연구회도 그동안 진행해 온 신규 사업 기획 내용을 공개했다. 경남대학교와 국립창원대학교 연구진은 AI 특화 공정장비 핵심부품 기술개발·실증센터 구축, 스마트센서·온디바이스 AI 기반 안전관리 플랫폼 구축 등 지역 기업의 실수요에 맞춘 프로젝트를 제안했다. 이 연구회 결과는 연말까지 마무리되며, 도는 이를 내년 국비사업으로 연계하는 방안을 검토 중이다.

특히 경남도는 정밀기계·소재·장비 분야의 강점을 살려 ‘순수 반도체 제조’보다 우주항공·기계·방산 등 지역 주력산업과 연계한 특수반도체와 반도체 장비·부품 분야를 집중 육성한다는 방침이다. 도가 구축한 반도체 DB 역시 이러한 경남형 전략 산업에 맞춰 정밀하게 선별한 기업 정보를 기반으로 만들어졌다.