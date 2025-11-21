9월부터 10회 과정 운영, 이론 및 실습 교육으로 전문성 강화 수료 기념 식재 행사로 구민 자율의 녹지 관리 문화 확산 기대

.

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 20일 ‘중랑구 제1회 마을정원사 양성교육 수료식’을 개최하고 17명의 마을정원사를 배출했다.

‘마을정원사 양성교육’은 정원문화에 대한 주민의 관심이 높아짐에 따라 전문 강사를 초빙하여 정원 관련 지식 및 실무능력을 습득할 기회를 제공하고자 마련되었다. 체계적인 교육을 통해 주민 자율의 녹지 관리 문화를 정착하는 것을 목표로 한다.

교육은 9월 11일부터 이달 20일까지 총 10회에 걸쳐 시행되었다. 교육과정은 정원의 개념과 역사 등 이론 교육과 정원 조성을 위한 실습 교육으로 구성되었다.

또 교육생들은 서울국제정원박람회(보라매공원)와 중랑 장미공원 현장 견학을 통해 정원문화에 대한 안목과 이해의 폭을 넓힐 수 있었다.

수료식은 중랑구 마을정원사의 수료를 기념하는 구청 앞 식재 행사를 시작으로 개회식, 활동 영상 시청, 수료증 수여, 구청장 축사, 기념 촬영 순으로 진행됐다.

교육에 참여한 주민들은 ‘평소 화초를 좋아해 작은 정원을 가꾸고 있었는데, 식물 별 특징과 관리 방법에 대한 전문적인 지식을 얻을 수 있어 유익했다’, ‘마을정원사 교육을 주변에 추천하고 싶다’라며 높은 만족도를 나타냈다.

류경기 중랑구청장은 “이번에 수료한 마을정원사분들이 앞으로 아름다운 ‘정원도시 중랑’을 만드는 데 힘을 모아주시길 바란다”며 “주민 참여형 정원문화 정착을 위해 마을정원사 양성 교육을 지속적으로 시행하고 관심을 갖고 지원하겠다”고 말했다.