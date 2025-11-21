‘에너지 대전환’ 이행 위한 그린수소 생산·운영 기반 마련 및 탄소중립 실현 박차

[헤럴드경제=이태형 기자]한국수자원공사(K-water)는 21일 제주특별자치도청에서 제주특별자치도와 ‘그린수소 활성화 및 2035 탄소중립 실현’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

그린수소는 재생에너지로 생산한 전기를 사용해 물을 전기분해(수전해)해 생산하는 무탄소·친환경 수소로, 수소차 충전 등 청정에너지 분야에 활용된다.

이번 협약은 국내 재생에너지 전환을 선도하는 제주특별자치도와 국내 최대 물 에너지 인프라를 보유한 한국수자원공사가 협력해 제주도 내 신규 그린수소 생산기지 구축과 관련 기술 공유를 추진하기 위해 마련됐다.

협약의 주요 내용은 ▷재생에너지 기반 그린수소 생산기지 구축사업 개발 협력 ▷해수·재이용수 등 대체수자원을 활용하는 에너지 연계형 수전해 기술 적용 및 운영기술 공유 ▷청정 물에너지 개발을 위한 기술 교류 ▷탄소중립 및 청정에너지 확산을 위한 협력과제 발굴 등이다.

양 기관은 협약 체결 이후 실무협의회를 구성해 사업 기본구상, 기술 적용 검토, 추진 일정 등 필요한 세부 사항을 구체화할 계획이다.

한편 제주특별자치도는 풍력·태양광 등 풍부한 자연 자원을 기반으로 국내 최고 수준의 재생에너지 발전 비중을 확보하고 있다. 또 도서 지역 특성상 에너지 자립 필요성이 높아 수전해 기반 그린수소 활용에 적합한 입지 조건을 갖추고 있다.

한국수자원공사는 물 에너지 전문기관으로서 2023년 성남정수장에 국내 최초 물 기반 그린수소 생산시설을 구축·운영하고 있다. 실증운영 경험과 물관리 분야 기술력을 활용해 제주의 재생에너지를 연계한 그린수소 신규 사업 모델을 추진해 갈 예정이다.

송현승 한국수자원공사 재생에너지본부장 직무대행은 “제주가 보유한 재생에너지 자원과 한국수자원공사의 물 에너지 기술을 결합해 그린수소 산업 확산의 중요한 계기로 만들 것”이라며, “제주도의 그린수소 모델이 향후 수소경제 전환의 실질적 촉매 역할을 할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.