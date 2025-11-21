[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북 김천시는 시민 생활밀착형 2026년도 본예산을 1조 4320억원 규모로 편성해 시의회에 제출했다고 21일 밝혔다.

이는 올해 대비 220억원(1.56%) 증가한 규모로, 일반회계는 1조 2870억원, 특별회계는 1450억원으로 구성됐다.

물가 상승, 수출둔화, 미국의 관세 인상 등 경기 불안에 따른 지방재정의 민감도가 커지는 가운데서도 시민 생활밀착형 예산에 주안점을 둔 편성으로 전체 예산 규모는 전년 대비 완만한 상승곡선을 그렸다.

김천시는 시민이 체감할 수 있는 시민 중심의 5가지 주요 분야(생활인프라, 생활인구, 생활안전, 생기부여, 생계지원) 핵심 사업들을 적극 편성했다.

도시가스 미공급지역 지원 24억 2000천원, 화물자동차 공영차고지 조성 65억 7000원, 율곡동 국민체육센터 건립 61억 3000원, 강소형 스마트 도시 조성사업 80억원 등 시민의 삶의 질을 높이는 생활 인프라 구축에 적극 투자한다.

다음으로 국제 및 전국 스포츠대회 확대 개최 지원(50억원), 김천 파크골프장 조성 사업 본격 추진(62억원), 재해위험지구 정비사업 71억원, 풍수해생활권 종합 정비사업 16억원 등 예산을 편성했다.

이어 김천1일반산업단지 4단계 조성사업 577억원, 소상공인 특례보증 사업 29억원 전기차 전환 통합 안전 기술개발 40억원, 국가보훈대상자 및 참전유공자 수당 지원 50억원, 생계급여 402억원 등을 집중 편성했다.

이번에 김천시가 제출한 2026년도 본예산안은 오는 26일부터 열리는 제256회 김천시의회 제2차 정례회에서 심의·의결할 예정이다.

배낙호 김천시장은 “김천시는 고환율, 고물가 현상 속에서 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있는 시민 생활밀착형 민생회복 사업에 중점을 두고 내년도 살림살이를 편성했다”고 말했다.