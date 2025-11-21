세계 열광시키는 중국 피아니스트 ‘랑랑’ “한국 연주자들, 중국 연주자들에게 큰 영감” ‘피아노북’ 2번째 앨범 발표…음악교육도 관심

“중국계 피아니스트들이 한국 연주자들에게 아주 큰 영감을 받았다고 생각해요.”

쇼팽국제음악콩쿠르의 에릭 루, ARD국제음악 콩쿠르의 리야 왕, 이탈리아 부소니콩쿠르 우이판, 미국 밴클라이번콩쿠르의 아리스토 샴까지…. 최근 중국계 피아니스트들이 세계 유수 콩쿠르에서 우승하는 대활약에 대해 중국 출신의 스타 피아니스트 랑랑(43)이 이렇게 말했다.

독일 베를린에 머무는 그는 최근 한국 기자들과 온라인으로 만나 “사실 유명한 콩쿠르의 경우 1, 2등은 거의 한국 피아니스트일 정도로 좋은 성적을 내고 있다”며 “아시아계 연주자들이 서로 영향을 주고받으며 독려할 수 있다는 것은 굉장히 좋은 현상”이라고 짚었다.

랑랑은 명실상부 중국 최고의 피아니스트다. 17세에 미국에서 데뷔, 세계 양대 악단인 베를린필과 빈필의 협연자로 지금까지도 손꼽히며 다양한 활동을 하고 있다. 화려한 테크니크와 쇼맨십, 랑랑만의 감성으로 관객을 휘어잡는 무대는 헤어나기 힘든 쾌감을 안긴다. 그의 명성은 그간 중국에서 무수히 많은 ‘랑랑 키즈’를 만들어냈다.

“제가 어렸을 땐 존경하거나 본받을 만한 중국 피아니스트가 많이 없었어요. 오직 서양의 연주자들을 보고 자랐지만 지금은 달라졌죠. 그때엔 내가 과연 피아니스트로 성공할 수 있을지 확신이 없었지만 지금은 어린 피아니스트들이 조금 더 자신감을 갖고 꿈을 키우게 됐다는 것은 상당한 차이라고 생각합니다.”

그뿐만 아니라 이제는 보다 좋은 환경, 더 넓은 세계에서 음악교육을 받으며 세계무대와 가까워진 것도 랑랑이 꼽는 중국계 피아니스트의 ‘상향 평준화’의 배경이다. 그는 “중국 본토 피아니스트를 비롯해 미국, 캐나다, 홍콩, 호주 등 많은 곳에서 활동하는 연주자들이 이전과는 다른 교육을 받았고, 음악업계가 전반적으로 글로벌해졌다”고 봤다.

랑랑은 자신의 음악활동은 물론 미래 세대 연주자 육성을 위해 누구보다도 ‘교육’의 중요성을 강조한다. 그는 2008년 랑랑음악재단을 설립해 젊은 피아니스트를 후원하고, 클래식 음악을 사회에 알리고 있다. 그는 “피아니스트로 활동한다는 것은 상당히 어려운 일이다. 너무나 예측 불가한 일들이 많이 발생한다”며 “그렇기에 피아노에 대한 열정과 사랑을 유지하는 것이 중요하다”고 강조했다.

“피아니스트라는 직업은 2~3년간 집중해서 성과를 이뤄내는 것이 아니라 일종의 마라토너 같다고 생각해요. 여든이 넘은 피아니스트 마르타 아르헤리치를 보면서도 그런 생각을 많이 하게 돼요. 어린 피아니스트들은 펼쳐나갈 것이 정말 많기에 인내심을 배우고 열정을 잃지 않는 것이 굉장히 중요해요.”

주류 클래식 무대를 통해 관객과 만나고 있는 콘서트 피아니스트이면서 세계적인 클래식 레이블 도이치 그라모폰을 통해 수많은 앨범을 낸 그는 이번엔 조금 더 대중과 가까워졌다. 2019년 발매해 전 세계에서 12억회의 스트리밍을 기록한 ‘피아노 북’(Piano Book)의 두 번째 앨범(사진)을 내놓았다.

랑랑은 이 앨범에 대해 “32곡의 ‘작은 걸작들(miniature masterful pieces)’”이라며 “입문자들이 피아노를 사랑하는 계기가 되고 어린 아이들이 피아노라는 존재를 조금 더 편안히 느끼길 바란다”고 했다. 앨범엔 ‘클알못(클래식을 잘 알지 못하는)’ 청자에게도 친숙한 베토벤의 ‘엘리제를 위하여’, 드뷔시의 ‘달빛’ 등 ‘클래식 히트곡’을 담은 1집에 이어 이번엔 쇼팽, 멘델스존, 리스트, 라흐마니노프는 물론, 네오클래식 음악가 루도비코 에이나우디의 곡과 영화 ‘라라랜드’와 게임 ‘검은 신화: 오공’ 속 주제가 등 다양한 장르를 빼곡히 담았다.

그는 “교육적인 측면에 특별히 더 신경 썼다”며 “피아노를 연습하고 배우는 과정이 어렵고 지루하겠지만 작은 곡들이라도 아름답고 걸작처럼 느껴질 수 있다는 점을 보여주고 싶었다”고 했다.

그는 이 앨범을 통해 누구라도 자기만의 ‘새로운 인생곡’을 발견하길 바란다고 했다. 다만 랑랑이 ‘32개의 걸작’ 중 자신만의 인생곡을 꼽는 것은 쉽지 않아 보였다. 그는 “‘피아노북’에 담긴 곡은 어린 시절 친구처럼 언제나 함께 해온 존재들이라 하나만 꼽기는 너무 어렵다”고 말했다.

랑랑은 내년 2월에 한국 관객과 만나 다시 한번 그만의 ‘피아노 세계’를 펼쳐낸다. 고승희 기자