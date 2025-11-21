성북구, 오동근린공원 생태·문화·여가 복합공간 생태문화정원 조성 주민 목소리 반영 버려진 공간을 문화혁신 모델로 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 ‘2025년 대한민국 지방자치 혁신대상’ 문화혁신대상을 수상했다.

이 상은 지역 경쟁력 제고와 주민참여를 통한 자치역량 강화를 목적으로 지역 발전에 탁월한 성과를 거둔 지방자치단체의 우수 정책을 발굴해 시상하며 대한경제신문사가 주최한다.

성북구는 현장구청장실과 주민자치회를 통해 “오동근린공원 내 폐목재장이 어둡고 위험하다”는 주민 의견과 “아파트 물놀이터처럼 동네에서도 친구들과 함께 놀고 싶다”는 어린이 제안을 폭넓게 수렴했다.

이를 바탕으로 방치된 유휴공간을 숲·책·물이 어우러진 가족친화형 생태문화정원으로 재조성하였고, 주민 누구나 함께 이용할 수 있는 생활문화공간으로 탈바꿈시켰다.

▲ 산자락의 지형을 살려 경관과 조화를 이루는 ‘전국에서 가장 아름다운 도서관’ 오동숲속도서관 ▲ 책과 자연을 결합한 치유형 문화공간 ‘야외도서관’ ▲ 단절된 생태축을 복원한 ‘오동물빛정원’ ▲ 세대통합형 놀이공간인 어린이 물놀이터 등 다양한 시설이 조성되면서 정서 회복과 세대간 소통의 장을 제공하여 지역의 복합문화 인프라로 자리매김했다.

이번 수상으로 오동생태문화정원은 ▲ 도시 내 방치공간을 생활 문화 공간으로 전환한 점 ▲ 생태·문화·여가 기능을 통합해 새로운 도심정원 모델을 제시한 점 ▲ 주민 참여를 중심으로 사업을 기획·추진한 점 등을 종합적으로 인정받아 타 지자체로 확산 가능한 선도적 모델이라는 평가를 받았다.

이승로 성북구청장은 “오동생태문화정원은 주민의 의견에서 출발한 성북구의 대표 혁신사례”라며 “앞으로도 주민이 일상에서 체감할 수 있는 문화와 여가, 치유와 소통이 함께 하는 성북형 문화정원을 지속적으로 확충해 더욱 살기 좋은 성북을 만들어 가겠다”며 수상소감을 밝혔다.