임태훈 군인권센터 소장 등 자문단에 내란행위 제보센터 12월 12일까지 운영

[헤럴드경제=배문숙 기자]국무총리실은 21일 이재명 정부가 공무원 75만명의 계엄 가담 여부를 조사한다며 설치한 ‘헌법 존중 정부 혁신 TF(태스크포스)’의 구성을 완료하고 본격 활동에 들어간다고 밝혔다.

총괄 TF는 조사의 공정성과 객관성을 높이기 위한 외부자문단(4명)과 실무 지원을 위한 총리실 소속 직원(20명·겸직포함)으로 구성됐다. 이들은 ▷전반적 과정관리 ▷총리실 자체조사 ▷제보센터 운영 등을 수행할 예정이다.

외부자문단으로 ▷군 (임태훈 군인권센터소장) ▷경찰(최종문 전 전북경찰청장) ▷법률(김정민 변호사) ▷조직·인사(윤태범 방송통신대 교수) 등 4명이 위촉됐다. 이들의 임기는 이날부터 내년 2월 13일까지다.

자문단은 의혹이 제기되고 있는 군, 경찰 관련 조사과정과 결과에 대한 보다 심도있는 검토의견과 조사 전반에 걸쳐 흠결은 없는지, 조직·인사 운영의 관점에서 과정관리가 적절한지 등에 대한 전문적 조언과 자문을 제공할 예정이다.

내란행위 제보센터는 총괄 TF내 직접, 우편, 전화, 전자메일 등 다양한 수단을 통해 제보를 접수하고, 신빙성 등을 검토해 기관별 조사가 필요하다고 인정되는 제보에 대해서는 해당 기관에 전달해 조사가 이뤄지게 할 예정이다.

또한 제보자의 익명성을 철저히 보장해 불이익이 없도록 철저히 관리하는 한편, 무분별한 투서 방지 등을 위해 다음달 12일까지 한시적으로 운영한다. 제보센터는 12개 중점관리기관을 포함, 49개 중앙행정기관별로 설치돼 소관기관 관련 제보를 접수할 예정이다.

실제 조사를 담당할 각 기관별 ‘헌법존중 정부혁신 TF’는 다음 주부터 본격 활동을 개시한다. 총괄 TF는 각 기관별 TF 및 제보센터 구성현황을 취합하여 조만간 공개하고, 각 기관별 TF 구성의 공정성 등 적정성 여부를 검토 후 개선할 부분이 있으면 해당 기관에 관련 내용을 통보하고 후속조치를 점검한다.

윤창렬 국무조정실장(총괄 TF 단장)은 “헌법존중 정부혁신 TF의 목적은 어디까지나 신속한 헌정질서 회복과 공직사회의 통합과 안정에 있다”면서“각 기관별 TF의 조사과정과 결과가 국민과 공직사회의 입장에서 충분히 객관적이고 공정하며, 설득력을 가질 수 있도록 총리실이 책임감을 갖고 점검하고 관리해 나가겠다”고 말했다.