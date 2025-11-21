국내 자동차 업계 최초 멸균 종이팩 도입한 친환경 협업 함종성 폴스타코리아 대표 “지속 가능성 실현하는 데 앞장설 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 폴스타코리아가 글로벌 식품 전처리 및 포장 기술 기업 테트라팩 코리아와 협업해 국내 자동차 업계 최초로 브랜딩이 더해진 종이팩 생수를 제작한다고 21일 밝혔다.

이번 협업으로 폴스타는 테트라팩과의 지속가능한 미래를 향한 공감대를 기반으로, 환경 부담을 줄인 종이팩 생수를 자동차 업계 최초로 도입한다.

폴스타 종이팩 생수는 흰색 여백에 텍스트를 최소화한 ‘Polestar-H2O’ 메시지를 강조해 스칸디나비안 디자인의 순수함을 엿 볼 수 있다. 또한 QR 코드를 적용해 고객들이 폴스타의 지속가능한 활동을 손쉽게 확인할 수 있도록 디자인했다.

폴스타코리아 관계자는 “기존에도 재활용 가능한 유리병 생수를 사용해왔지만, 이를 종이팩으로 전환함으로써 탄소 발자국과 운영 비용을 동시에 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 “새로운 패키지는 오는 12월부터 전국 폴스타 스페이스는 물론, 폴스타가 주최하는 시승 행사와 브랜드 이벤트에서 만나볼 수 있다”고 설명했다.

폴스타는 앞으로도 브랜드와 고객의 모든 접점에서 지속가능성을 실천하는 구체적 방법을 모색하며, 자동차 산업 전반에서의 환경적 책임을 강화해 나갈 예정이다.

함종성 폴스타코리아 대표는 “폴스타에게 지속 가능성은 대단한 결심이 아닌 일상의 작은 실천“이라며 “업계 최초로 종이팩 생수를 도입하게 된 것을 자랑스럽게 생각하고, 앞으로도 고객들과 함께 작은 실천을 통해 지속 가능성을 실현하는 데 앞장서 나갈 것”이라고 말했다.